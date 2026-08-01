A Borgo Celano l’undicesima edizione di BorgoRock

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BORGOROCK XI EDIZIONE

Sabato 8 agosto 2026 – Borgo Celano (San Marco in Lamis, FG)

Piazzale degli Artisti – Apertura 19:30 – Inizio concerti 21.30

Torna BorgoRock, il festival di musica rock giunto alla sua XI edizione, organizzato dall’associazione BorgoRockBorgoCelano. Nato nel 2013 dalla passione di un gruppo di amici, il festival è oggi un punto di riferimento per la musica indipendente nel Gargano: solo brani inediti, niente cover band né tribute, spazio all’underground rock e metal.

Sul palco:

– Hedgehog of Agony (San Giovanni Rotondo, FG) – black metal con influenze melodic death e DSBM, al debutto con materiale inedito

– Paper Walls (Foggia) – rock punk con testi irriverenti, distribuiti da ADA Music Italy/Warner Music Italy

– Nightsoon (Verona) – rock moderno tra brit rock, indie e grunge, già in collaborazione con Bravehop Records

– Basileus (Rimini) – post-rock, progressive e metal, autori dell’album “Inner Epopea”

Non solo musica: l’area espositiva ospiterà artigianato creativo (Ago, Filo e Fantasia), uno stand di CD/vinili (Discheria, Barletta), una mostra foto-narrativa di Michele De Lullo (“Scenari In-Versi”), un’opera murale dal vivo a cura di Filosuimuri, la presentazione del libro “Progetto Sinaptico Amplificato” di Francesco Underscore e il banchetto militante antifascista di Gixo.

Impegno sociale e ambientale: l’evento è plastic free (solo materiali compostabili) e propone un’offerta food & drink inclusiva, con opzioni vegetariane e per celiaci. In collaborazione con Rock No War la giornata prevede raccolta alimentare, book crossing e raccolta libri usati.

Partner: Comune di San Marco in Lamis, ProLoco di Borgo Celano, Rock No War, Protezione civile Arcobaleno.

Sponsor: Fini Viaggi, FLC Distribuzione, SOCS Ingrosso Bibite, Ristorante Sombrero, Hotel Borgo Pace, Chiosco Lo Chalet, Pizzeria Sammarcuccio, Panificio F.lli Ruggieri.

Contatti:

Mail: borgorockborgocelano@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/borgorockborgocelano/

Facebook: facebook.com/BorgoRockBorgoCelano