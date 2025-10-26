[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Bari la presentazione dei candidati del centrodestra a sostegno di Lobuono con una delegazione sipontina di Noi Moderati

Il cambiamento necessita di rinnovamento, competenza, affidabilità, senso di responsabilità. Oggi alla Fiera del Levante di Bari c’è stata là presentazione delle liste dei candidati del centrodestra a sostegno di Luigi Lobuono.

Inizia così la campagna elettale per il rinnovo del Consiglio regionale della Puglia, organo istituzionale amministrativo-economico fondamentale per le esigenze ed il futuro del territorio e dei cittadini.

Nel solco dell’impegno civico e moderato del centrodestra avviato quattro anni fa con “Strada Facendo”, il mio impegno si rinnova e prosegue con il sostegno ai candidati della lista “Noi Moderati” Anna Trotta e Salvatore Nenna, espressione del nostro nutrito ed operativo gruppo con rappresentanti del mondo dell’imprenditoria, professioni e società civile.

L’imprenditore Luigi Lobuono, con il taglio pragmatico del centrodestra, rappresentano la strada giusta per dare il futuro migliore alla Puglia ed al suo tessuto economico-sociale che non possono più aspettare oltre. Lo sviluppo ed il benessere possono esserci solo se ci creano le condizioni migliori con le persone giuste che sanno come e cosa fare.

Il futuro lo possiamo scegliere noi, insieme! In bocca al lupo ai candidati.

Lo scrive su Facebook l’ex sindaco di Manfredonia Gianni Rotice