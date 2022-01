A 25 anni dalla strage delle giovani sipontine Agnese, Romina e Veronica

Nella notte tra l’11 ed il 12 gennaio 1997, era un sabato, sulla strada che collega Foggia a Manfredonia pioveva a dirotto.

Nello scontro tra una Ford Fiesta ed una Y10 persero la vita Veronica Caputo, Agnese Murgo e Romina Di Tullo, tutte appena maggiorenni sono morte quasi nello stesso momento. Erano tre amiche, tre studentesse dell’ ultimo anno del Liceo Scientifico “Galilei” di Manfredonia.

L’auto era condotta da un ventenne romano, fidanzato di una delle ragazze, che si salvò miracolosamente.

Nella Ford Fiesta, invece, c’erano tre finanzieri in servizio a Manfredonia.

Le ragazze e il ventenne avevano trascorso la serata in un bowling di Manfredonia e poi erano andati a mangiare una pizza.

Da questa terrificante vicenda umana, i genitori di Agnese, Romina e Veronica, trovarono la forte di far germogliare un seme di speranza per la città fondando l’associazione ‘ARV’ che oltre a diventare un punto di riferimento per le attività culturali e sociali dei giovani, premia i più bravi e talentuosi studenti sipontini attraverso un concorso letterario e musicale.