Ha spento 94 candeline lo scorso 1 Luglio Luigi Luini, la leggenda del panzerotto milanese. Ottanta anni trascorsi nel panificio di famiglia a Milano e nessuna intenzione di fermarsi.

Luigi Luini ha iniziato a lavorare nel panificio di famiglia a 14 anni. I suoi genitori sono emigrati dalla Puglia al capoluogo lombardo, portando con se le tradizioni culinarie della propria terra. Continua a svegliarsi ogni mattina alle 5:30 per avviare il suo storico locale in centro. «Per fare questo mestiere bisogna avere passione perché alzarsi di notte è dura: quand’ero più giovane mi svegliavo alle 3 perché già alle 5 dovevo consegnare il pane agli alberghi per le prime colazioni». Da quando, a 14 anni, entrava nel forno del padre, non ha mai smesso di lavorare con passione: «Macino ancora 100 chili di mozzarella al giorno. Mi piace, mi tiene vivo». Per lui, alzarsi all’alba non è un sacrificio, ma un atto d’amore. Luigi sogna che la sua passione continui a vivere attraverso la sua famiglia: «Ho cinque nipoti, e spero che portino avanti l’attività. Sarebbe un peccato lasciarla andare. Oggi vedo troppi negozi chiudere, dai cinema ai panifici. Milano è una città che corre, ma mi auguro che la storia di Luini resti salda, nelle mani di chi ama davvero questo mestiere».