80 anni fa l’omaggio di Natale Penati a San Lorenzo

Se oggi San Lorenzo non può andare in processione per la città, possiamo comunque andare noi a visitarlo nella cattedrale di Manfredonia che proprio al santo patrono di Manfredonia è stata dedicata.

Ed è nella chiesa madre sipontina, dove sono custodite le reliquie del santo, che possiamo ammirare un magnifico dipinto che narra l’arrivo di Lorenzo Maiorano a Siponto nel V secolo.

Quest’opera d’arte venne realizzata nel 1941 dal pittore milanese Natale Penati, che in terra garganica ha trovato in diverse opere d’impronta religiosa la sua massima espressione.

Se oggi vi recate in cattedrale, dunque, guardate in alto per cogliere in un’unica immagine ciò che occorrerebbe scrivere in numerose pagine: l’approdo del vescovo Maiorano a Siponto ed il suo arrivo accolto con giubilo dai sipontini, l’arrivo dell’icona della Madonna (anche se in realtà da fonti storiche sappiamo che venne donata alla città poco dopo l’anno Mille), le reliquie dei protomartiri Santi Stefano e Sant’Agata nell’urna dinanzi al baldacchino, l’antica Siponto sullo sfondo.

Grazie ai dipinti di Penati, commissionati da Monsignor Andrea Cesarano, venne restituita ai manfredoniani una figura storica che seppur sempre venerata e ricordata nei secoli, era stata appannata dall’oblio che immancabilmente come polvere può depositarsi se con il ricordo non viene costantemente rimossa.

Colgo l’occasione per ricordare che quest’anno ricorrono gli 80 anni dai dipinti di Penati che impreziosiscono la cattedrale di Manfredonia. Prima del 1941 e della felice intuizione di Monsignor Cesarano, le pareti interne ed esterne della chiesa erano completamente bianche ed il ‘tempio’, come si legge negli articoli di un giornale di allora, venne addirittura chiuso al culto poiché le sue condizioni non erano più ‘decenti’.

Di seguito l’elenco delle opere di Natale Penati dedicate nel Duomo di Manfredonia a San Lorenzo. Sulle pareti del presbiterio e dell’abside: l’arrivo del quadro di S. Maria di Siponto, accolto da S. Lorenzo Maiorano; l’apparizione dell’Arcangelo S. Michele all’Arcivescovo San Lorenzo Maiorano nel 490, comunemente detta ”del toro”; l’incontro di S. Lorenzo Maiorano, su cavallo bianco, con Totila, re dei Goti, accampato nei pressi di Siponto. San Lorenzo Maiorano svetta anche nella volta della campata centrale.

Buona visione e buon San Lorenzo!

di Maria Teresa Valente