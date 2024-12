8 dicembre, giornata di escursioni: Eremi di Pulsano e Oasi Laguna del Re

08 DICEMBRE ore 10:30 GIORNATA DI ESCURSIONI

EREMI DI PULSANO & OASI LAGUNA DEL RE

Una giornata completa tra STORIA e NATURA, TERRA e GUSTO.

Assieme agli amici dell’Associazione Fare Natura Pro Natura, le guide abilitate dell’Oasi Laguna del Re ed il coordinamento de I Viaggi di Liz vivremo la giornata dell’8 Dicembre in un angolo di Puglia tra i più belli in assoluto.

La giornata si svolgerà tra Monte Sant’Angelo e Siponto, nei pressi di Manfredonia.

Una eco-escursione ed un viaggio straordinario alla scoperta di un territorio meraviglioso. Una esperienza totalizzante fatta di:

FEDE con gli spettacolari eremi di Pulsano, arroccati tra le rocce del Gargano;

NATURA lasciandoci trasportare dalle bellezze paesaggistiche e naturalistiche dell’oasi Laguna del Re;

GUSTO, ricca degustazione a disposizione di tutti i partecipanti con delizie a km0 della terra madre che ci accoglie.

Tutto all’insegna della sostenibilità, del trekking e di momenti di puro relax.

Ad accompagnare i partecipanti, per un percorso adatto a tutti, ci saranno delle esperte guide naturalistiche ed escursionistiche e guide abilitate dalla Regione Puglia.

Il programma:

– Ore 10:30 Arrivo dei partecipanti presso il punto GPS fornito successivamente alla prenotazione;

• Visita guidata dell’Abbazia, all’Eremo di S. Gregorio Magno e San Nicola (nel caso di fondo scivoloso in alternativa all’eremo di San Nicola si propone il tratto naturalistico pianeggiante che porta dall’Abbazia alla Valle Mollica con interessanti endemismi del Gargano);

Ore 13.00 Termine visita guidata.

N.B: Presso l’Abbazia di Santa Maria di Pulsano è presente un ampio parcheggio e servizi igienico sanitari.

I partecipanti si sposteranno con i propri mezzi alla volta dell’Oasi Laguna del Re a Siponto.

– Ore 13.45

• Ricca degustazione di prodotti tipici;

Scopri i prodotti degli arenaioli, perchè qui si coltiva nella sabbia. Per creare terra coltivabile i contadini hanno dovuto faticare non poco per bonificare terreni che in origine erano improduttivi. L’agricoltura in questi arenili assume un valore esistenziale e culturale.

Gusteremo i prodotti caseari del Caseificio Cipro e della Masseria dei Pini. Allevamenti d’eccellenza ed artigianalità nei latticini di bufala o vaccino lavorati completamente a mano.

Salumi artigianali, olio EVO del Gargano e tante specialità a Km0 sazieranno i nostri escursionisti prima dell’attività pomeridiana.

Ad accompagnare il tutto ci saranno i vini di Casaltrinità. Insignita più volte di prestigiosi premi per la qualità dei suoi vini, Casaltrinità da oltre 50 anni è sinonimo di amore per il territorio, della sua storia e delle sue specificità.

– Ore 15:00

• Escursione Oasi Laguna del Re – Menzione speciale 2023 nel Premio nazionale del paesaggio.

Un territorio lagunare ai piedi del Gargano, una lunga passeggiata nella Biodiversità di questa bellissima area rinata e consegnata alla natura.

Qui godremo dei magnifici colori del tramonto che faranno brillare le placide acque dei canali circostanti.

Camminare qui quando il tempo sembra fermarsi è una sensazione profonda, con il sole che ci lascia e la natura che rallenta, con il rientro dal mare di numerose specie avifaunistiche.

– Ore 17.00 Tramonto in Laguna, ci fermeremo ad ammirare il tramonto che colorerà l’oasi dipingendola di luce dorata, un vero spettacolo della Natura.

– Ore 17:30 termine attività.

Quota di partecipazione: a scelta

10€ Bambini fino a 10 anni ( un bambino per ogni due adulti )

Biglietto unico intera giornata euro 29,00 degustazione inclusa.

Solo mattino con visita agli Eremi di Pulsano Euro 15.00 a persona.

Solo pomeriggio Oasi Laguna del Re euro 11,00 a persona, bambini fino ad 8 anni di età gratuito esclusa degustazione.

Intera giornata Eremi di Pulsano + Escursione Oasi Laguna del Re Euro 20,00 esclusa degustazione.

Per info e prenotazioni MARCELLO 3459174010

COSA PORTARE

Acqua 2lt, scarpe da trekking o ginniche, frutta/snack, pranzo a sacco per chi non aderisce alla degustazione.

Escluso:

Trasporto

Prenotazioni a numero limitato.

A domenica!