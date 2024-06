6 (forse 7) i pugliesi al parlamento europeo

Sarebbero 6 o forse 7 i pugliesi che approderanno al parlamento europeo. Secondo i primi calcoli non ancora confermati gli eletti pugliesi sarebbero: Per il PD l’unico eletto pugliese è Antonio Decaro, che in Italia ha raccolto quasi 500mila preferenze.

Per la lista di Fratelli d’Italia troviamo il canosino Francesco Ventola (oltre 88mila preferenze), il barese Michele Picaro (oltre 54mila preferenze). ed infine, Chiara Gemma, accademica dell’Università di Bari (circa 46mila voti).

Per i Cinque Stelle i pugliesi in Europa saranno la ostunese Valentina Palmisano ed il foggiano Mario Furore (oltre 38mila).

Nessun eletto pugliese nelle altre liste.