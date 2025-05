[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

31 MAGGIO A MANFREDONIA: UN CONVEGNO SULLA PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA DEI TUMORI DELLA MAMMELLA



Palazzo dei Celestini ospita professionisti e testimoni di un percorso che salva la vita

Manfredonia diventa ancora una volta luogo di incontro, scambio e consapevolezza: sabato 31 maggio 2025, dalle 8.30 alle 14.00, Palazzo dei Celestini accoglierà il convegno “Prevenzione, diagnosi e cura dei tumori della mammella – Revival e news in senologia”, un momento formativo e divulgativo rivolto a tutte le professioni sanitarie ma anche ai cittadini che desiderano approfondire, comprendere, informarsi.

Responsabile scientifico dell’iniziativa è il Dr. Roberto Murgo, chirurgo senologo e componente del Comitato Scientifico nazionale ANDOS. L’evento è accreditato ECM (n. 7259-452955) e consentirà l’acquisizione di 4 crediti formativi. La partecipazione è gratuita, con doppia modalità di iscrizione: attraverso il portale mdgsolutions.salavirtuale.com per i professionisti sanitari, e tramite atenaeventi.com per gli uditori.

Un programma ricco, con interventi che spaziano dalla prevenzione primaria ai più recenti approcci terapeutici, dalla chirurgia ricostruttiva al ruolo dell’infermiere nella Breast Unit. Significativa anche la presenza di voci che rappresentano il mondo dell’associazionismo e dello sport sociale, come l’UISP e l’ANDOS.

Tra i relatori: Luigi Ciuffreda, Michela D’Errico, Antonietta D’Anzeris, Flora Donadei, Michelarcangelo La Porta, Giovanni Placentino, Nicola Scirpoli ed Elisabetta Valleri.

«Ricordati di te. Prevenire è… vivere» è il messaggio chiave che attraversa l’intera mattinata. Non uno slogan, ma una chiamata alla responsabilità personale e collettiva, che parte dalla conoscenza per diventare scelta consapevole.

Un’occasione preziosa per incontrare chi ogni giorno lavora nella cura, ma anche per ascoltare chi ha trasformato la prevenzione in una missione quotidiana di sensibilizzazione.