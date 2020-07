3 milioni di euro per il Presidio Territoriale di Assistenza di Monte Sant’Angelo

Cari amici, oggi sono molto felice di annunciarvi un altro grande finanziamento che siamo riusciti ad intercettare dalla Regione Puglia per Monte Sant’Angelo.

Si tratta di circa 3 milioni di euro per la riqualificazione del PTA (Presidio Territoriale di Assistenza), l’ex Ospedale.

Saranno effettuati lavori di riqualificazione energetica e adeguamento a norme della struttura. Il progetto esecutivo e le relative offerte tecniche sono in fase di valutazione e si va verso l’affidamento dei lavori.

In questi tre anni siamo riusciti ad ottenere tanto per il nostro Ospedale, quali per esempio l’ambulanza medicalizzata fissa e i 20 posti di RSA R1 e oggi sono numerosi i servizi attivi.

Nel Presidio Territoriale di Assistenza di Monte Sant’Angelo, infatti, sono attivi i seguenti servizi per la salute: il consultorio familiare, la guardia medica, il nuovo 118 con l’ambulanza medicalizzata fissa, il Centro salute mentale, l’Emodialisi, l’Hospice, il punto prelievi, il poliambulatorio, la radiologia, il servizio di ecografia, il Servizio Cure Domiciliari e Assistenza Domiciliare Integrata, il Servizio Farmaceutico, il servizio infermieristico, l’anagrafe sanitaria, l’ufficio per la scelta del medico e del pediatra di famiglia, il centro unico di prenotazione e cassa ticket, l’ufficio assistenza protesica, la porta unica di Accesso, il Servizio Igiene Pubblica per le vaccinazioni, la Commissione Invalidi Civili, il Servizio veterinario.Questo finanziamento rappresenta sicuramente un altro importante tassello per la riqualificazione delle strutture della nostra Città, ma, soprattutto, per rafforzare sempre più il diritto alla salute dei cittadini.

Un lavoro – quello di riqualificazione e valorizzazione del territorio – che prosegue senza sosta, con cantieri che ci apprestiamo a chiudere (come quello in Via Reale Basilica e la Panoramica Sud) ed altri che ci apprestiamo ad aprire (a breve tutte le novità).

Grazie alla Regione e all’Asl Foggia quindi, il nostro PTA sarà una struttura all’avanguardia.

E di questo ne siamo fieri ed orgogliosi.

Il sindaco di Monte Sant’Angelo su Facebook