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25 aprile a Manfredonia, Anpi: “Chiediamo spiegazioni alle associazioni e Forze Armate coinvolte”

COMUNICATO ANPI DI MANFREDONIA

SUI FATTI DEL 25 APRILE A MANFREDONIA

Basta una canzone.

Una canzone che li terrorizza.

Basta una canzone popolare, di quelle che cantano i bambini; ma quella canzone li fa imbestialire, fa emergere la loro vera natura. Basta una canzone, cantata in piazza in un giorno di aprile. Una canzone che parla di dignità, di onore, di libertà. Una canzone che parla di Patria, quella vera, e di Umanità. Valori di cui loro siriempiono la bocca, inspiegabilmente.

Questa canzone li atterrisce, perché fa capire loro quanto sono piccoli, così piccoli da essere terrorizzati da una canzone.

L’Anpi di Manfredonia, l’Anpi provinciale di Foggia, stigmatizzano quanto accaduto in piazza del Popolo a Manfredonia la mattina del 25 aprile 2026, dove individui in divisa non ben identificati, rappresentanti le associazioni combattentistiche, ma anche militari in servizio attivo, purpartecipando alle celebrazioni della Liberazione, hanno girato le spalle alle Bandiere, al Gonfalone, al Sindaco, quando la banda comunale ha intonato Bella Ciao, e se ne sono andati senza salutare le autorità presenti.

L’Anpi invita l’Amministrazione comunale e il Prefetto a chiederespiegazioni alle autorità superiori delle associazioni combattentistiche e delle Forze Armate coinvolte, affinché individuino i responsabili di questo comportamento oltraggioso, antirepubblicano, antidemocratico, che offende il Sindaco nella sua funzione e tutte le Istituzioni, l’intera comunità e i valori della Resistenza che sono quelli della Costituzione.

L’Anpi chiede urgentemente un incontro con il Sindaco per capire quali ulteriori interventi intraprendere al riguardo.

L’Anpi chiede infine che Sindaco, Prefetto e le autorità delle Forze Armate prendano provvedimenti conseguenziali a garanzia della Democrazia e della Repubblica, affinché si diano le giuste assicurazioni che tali comportamenti non abbiano a ripetersi. Mai più.

Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia)

Esecutivo di Manfredonia