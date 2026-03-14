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22 marzo: a Foggia Mario Venuti, Peppe Servillo, Andrea Mirò, Violante Placido, Nabil Salameh raccontano la canzone d’autore

Premio LaMiaTerra: ecco gli ospiti del 22 marzo

Mario Venuti, Peppe Servillo, Andrea Mirò, Violante Placido, Nabil Salameh raccontano la canzone d’autore sotto la guida del racconto di Alberto Bazzurro

La giornata di domenica 22 marzo rappresenta il momento più narrativo del Premio #LaMiaTerra. Il Teatro Umberto Giordano di Foggia ospiterà infatti alle 19.00 (ingresso dalle 18,30) La Canzone Storica – Spettacolo di Narrazione, una serata – condotta da Alberto Bazzurro con Roberta Di Lorenzo – che intreccia musica e racconto per attraversare alcune delle pagine più significative della canzone d’autore – quella oramai storica che abbia almeno 5 lustri di vita – legata ai temi della terra, dell’ambiente, della libertà e dell’impegno civile in un viaggio che da Modugno a Battisti, da Paolo Conte a Pino Daniele, da Franco Battiato a Giorgio Gaber, passando per De Andrè e Rino Gaetano. Protagonisti della serata saranno Mario Venuti, Peppe Servillo, Andrea Mirò, Violante Placido e Nabil Salameh, affiancati dalla TerraMea Band resident. Insieme daranno vita a uno spettacolo corale in cui musica e narrazione si fondono per restituire al pubblico il valore civile e poetico della canzone.

Un viaggio appassionante fra musica e parole dal 1954 al 1998 in cui la canzone diventa strumento di narrazione collettiva. Attraverso storie, interpretazioni e momenti musicali, il pubblico sarà accompagnato in un percorso che mette in dialogo tradizione e contemporaneità, mostrando come la canzone d’autore continui a essere uno spazio privilegiato di riflessione sul rapporto tra l’uomo e il pianeta.

La manifestazione si avvale di un Comitato di Garanzia formato da Aberto Bazzurro (Musica Jazz), Alessia Pistolini (L’Isola), Enrico De Angelis (storico direttore artistico del Premio Tenco, Sanremo, storico della canzone, presidente del Comitato di Garanzia), Luca D’Ambrosio (Music Letter), Maurizio Galli (MusicalMind), Ruedi Ankli (Jazz’n’More Das Schweizer Jazz und Blues Magazine), dai giornalisti radiofonici e televisivi: Duccio Pasqua (Rai Stereonotte), Fausto Pellegrini (Rai 5, vice-caporedattore Rai News) e Claudio Agostoni Radio Popolare; agli operatori culturali Giordano Sangiorgi (patron del Meeting Etichette Indipendenti di Faenza) e Michele Lionello (dir. artistico di Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty), il musicista-cantautore Pippo “Kaballà” Rinaldi (nella doppia veste di artista e garante, ha scritto oltre 350 canzoni per cantanti vari). Oltre, ovviamente, a Stefano Starace, ideatore e direttore artistico del Premio LaMiaTerra.



Il Comitato di Garanzia sceglie le canzoni storiche italiane – devono avere almeno 25 anni dalla pubblicazione – che vengono interpretate dagli artisti scelti per lo spettacolo di narrazione.

Il Premio LaMiaTerra – note per salvaguardare il pianeta 2025 è prodotto da Mo’l’estate aps ed è inserito nel Palinsesto Unico Annuale delle attività Culturali e di Spettacolo dal Vivo anno 2025 sulle risorse dell’Accordo per la Coesione – POC Puglia 2021/27, finanziato da Consorzio PUGLIA CULTURE, che promuove e sostiene la diffusione delle attività di spettacolo dal vivo in Puglia, e dal Comune di Foggia – Assessorato alla Cultura.

Il Premio #LaMiaTerra – note per salvaguardare il Pianeta non è soltanto un evento musicale, ma un progetto culturale e sociale che coniuga la bellezza dei luoghi, il senso di comunità e l’arte come strumenti di sensibilizzazione verso le esigenze del Pianeta e di educazione a un consumo informato, consapevole, etico e responsabile. L’iniziativa si fonda su obiettivi chiari: diffondere, attraverso l’arte e la cultura, modelli virtuosi di produzione e consumo; promuovere azioni capaci di contrastare e mitigare i cambiamenti climatici; contribuire a rendere città e territori più inclusivi, equi e sicuri; valorizzare borghi, aree rurali e zone interne come volani di sviluppo sostenibile; sostenere artisti che veicolano messaggi di riduzione degli sprechi, riciclo, riuso, riparazione e cura. Anche l’industria musicale è chiamata a confrontarsi con la transizione ecologica. Se da un lato lo streaming ha ridotto drasticamente l’uso della plastica, dall’altro ha aumentato il consumo energetico e le emissioni di CO2. L’impatto non è scomparso, ma si è trasformato. Il Premio nasce per stimolare una nuova responsabilità collettiva, promuovendo pratiche sostenibili lungo tutta la filiera musicale, dalla produzione al consumo. Il Premio rappresenta inoltre un momento annuale di incontro e riflessione tra case discografiche, etichette indipendenti, produttori musicali e fornitori per eventi live, con l’obiettivo di condividere strategie di riduzione e mitigazione dell’impronta ecologica. #LaMiaTerra aderisce convintamente alla piattaforma nazionale rurability, contribuendo a costruire un nuovo patto tra città e campagna e ad allineare le proprie azioni agli Obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite: promuovere la salute e il benessere delle persone, tutelare il Pianeta, favorire una prosperità sostenibile e rafforzare le partnership tra territori e comunità.

