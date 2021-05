17 maggio la pugliese H.E.R. per la Giornata contro l’omofobia presenta “Voglio essere felice”

In concomitanza alla Giornata internazionale contro l’omofobia del 17 maggio, H.E.R., vincitrice del Premio Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty e Musicultura 2020, canta il suo inno alla vita con il brano “Voglio essere felice”, atteso nuovo singolo dopo il successo de “Il mondo non cambia mai”.

Ci spiega H.E.R.: “A tutt’oggi non esiste in Italia una legge efficace per contrastare e punire (eventualmente) i reati di omotransfobia. Mi riferisco al fatto che sia necessaria, mai come adesso, una legge che includa, finalmente, l’aggravante dell’offesa per motivi fondati sull’identità di genere e orientamento sessuale. Chiunque contrasti il diritto all’uguaglianza va punito”.

Link videoclip “Voglio essere felice”: https://youtu.be/ySEKpWOp0ek

H.E.R. partecipò già nel 2001 a Musicultura (all’epoca Premio Recanati) quando era ancora un ragazzo; è tornata l’anno scorso “da H.E.R.” e ha vinto.

Il brano prodotto da Gianni Testa per Joseba Publishing è in rotazione radiofonica nazionale.