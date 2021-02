17 febbraio 2021, Enpa celebra la festa del gatto: “Fondamentali durante la pandemia”

Tante le iniziative messe in campo sia a livello nazionale che locale. Tra queste un video tributo basato sulla favola di Gianni Rodari “Il Giornale dei Gatti” e l’anteprima del docufilm “Sos Gatto” che racconta la vita di 4 professionisti del salvataggio felino.



“Si tratta – afferma Marco Bravi, Presidente del Consiglio Enpa –di un doveroso omaggio ad un amico che sempre più popola le case degli italiani ma che, conseguentemente purtroppo, interessa la nostra Associazione sia sul piano del randagismo che su quello del salvataggio. Essi sono spesso adottati con leggerezza e poi abbandonati con il falso alibi della loro presunta capacità di adattarsi alla vita randagia”.



Evento “Sos Gatto”: conoscere il mondo gattaro

La vita di chi si occupa nel suo volontariato del magico mondo felino non è fatta di solo amore e fusa. E’ un’attività frenetica, convulsa, totalmente assorbente del tempo che fra difficoltà, assenza delle Istituzioni, incomprensione dei più spesso genera la frustrazione di sentirsi inadeguati, di non salvarne mai abbastanza. Per capire che non siamo matti e far conoscere al mondo questa realtà è stato prodotto e realizzato dalla WANTED CINEMA il docufilm SOS GATTO, che sarà presentato in anteprima proprio il 17 febbraio 2021 alle ore 19:00. Un evento multipiattaforma che sarà trasmesso contemporaneamente in diretta su molteplici canali, fra cui quello Facebook di Enpa. Una “prima” tecnologica che apre nuovi scenari della comunicazione Enpa con partner di rilievo. A corollario dell’evento e nei giorni successivi anche delle “iniziative in presenza” previste dalla produzione del film a Milano, con il supporto della locale sezione del capoluogo lombardo.

Video tributo

La favola di Gianni Rodari “Il Giornale dei Gatti” diventa un tributo a questi meravigliosi animali ed un inno al loro desiderio più grande: avere una casa che li accolga e li coccoli come solo loro, sornioni e dignitosi, sanno apprezzare.

Un auspicio ed un appello fatto proprio dal Progetto UN AIUTO SUBITO della Rete Solidale ENPA che, anche in quest’anno difficile, tanti mici ha salvato e fatto adottare.

GUARDA IL VIDEO QUI

“Ai gatti vanno doppi auguri perché ci hanno tenuto compagnia e dato conforto due volte in più di quello che fanno abitualmente”, ha detto Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa riferendosi al ruolo di questi animali durante la pandemia.