15 marzo 2025: XIV giornata nazionale del Fiocchetto Lilla

Domani, 15 marzo 2025, si celebra la XIV Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata al contrasto dei disturbi del comportamento alimentare (DCA).

I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione sono patologie psichiatriche croniche, mortali e recidive. Negli ultimi anni, oggetto di attenzione per l’aumento dei casi rilevati, delineano una situazione alquanto preoccupante, soprattutto tra le nuove generazioni.

Secondo Massimo Recalcati, psicanalista e docente di Psicopatologia del comportamento alimentare all’Università degli Studi di Pavia, le patologie da disturbi alimentari sono una vera e propria “epidemia della società contemporanea”.

Il culto dell’immagine e la pressione sociale legata ai canoni estetici degli ultimi due decenni, sicuramente hanno impattato il rapporto dei giovanissimi con il cibo e con il proprio corpo.

Obiettivo di questa giornata, è quello di sensibilizzare la popolazione sul tema dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, ponendo l’attenzione sulle strategie di prevenzione, diagnosi e cura.



I dati presentati dall’Ospedale Bambino Gesù, mostrano che in Italia, circa 3,5 milioni di persone, equivalenti al 6% della popolazione, soffrono di disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, con una prevalenza femminile che raggiunge il 90% dei casi.

Tra i disturbi più diffusi rientrano anoressia, bulimia, binge eating disorder e obesità, patologie che coinvolgono sia aspetti fisici che psicologici.

L’età di insorgenza di queste patologie si sta abbassando progressivamente e la causa è attribuibile alla crescente esposizione precoce dei più piccoli ai social media.

Secondo quanto riportato da Adnkronos, il 30% dei casi è under 14, con un numero di casi diagnosticati già tra gli 8 e i 10 anni.

Questi dati sottolineano l’urgenza di interventi mirati per prevenire, diagnosticare e trattare efficacemente i disturbi alimentari nel nostro Paese.

Il contrasto dei disturbi alimentari richiede una stretta collaborazione da parte di istituzioni, scuole e famiglie, affinché si possa intervenire il prima possibile. Il riconoscimento precoce, infatti, è un aspetto determinante: è importante attenzionare segnali come cambiamenti improvvisi nelle abitudini, perdita o aumento di peso drastico, ossessione per il cibo o per l’aspetto fisico, isolamento sociale e sbalzi d’umore. Identificare questi segnali in tempo può fare la differenza, prevenire conseguenze gravi e favorire un intervento tempestivo.

In occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, vengono promosse diverse iniziative di informazione e prevenzione per accrescere la consapevolezza dell’opinione pubblica.

A Manfredonia, l’appuntamento è fissato alle ore18:00 presso l’Auditorium “C. Serricchio” – Palazzo dei Celestini, che ospiterà un evento pensato per sensibilizzare e informare il pubblico sui disturbi alimentari. L’iniziativa è organizzata dalla biologa nutrizionista Paola Guerra, in collaborazione con il Teatro5 del professor Vittorio Tricarico.