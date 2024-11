Zero emissioni e bassi consumi: il futuro delle automobili è elettrico

Stiamo assistendo a un periodo di grandi trasformazioni nel settore automobilistico. Il desiderio di ridurre i consumi e l’esigenza di abbattere le emissioni ha portato a una maggiore attenzione sullo sviluppo di nuove tecnologie. Il miglior esempio è sicuramente rappresentato dalle auto elettriche che sono oggi disponibili sul mercato, che con le loro caratteristiche sono un’ottima scelta per tanti automobilisti.

La tecnologia dei motori elettrici

I motori delle automobili elettriche usano solamente l’elettricità, immagazzinata in una batteria agli ioni di litio. Non c’è bisogno di carburante, e non c’è nessuna combustione. Visto che non c’è combustione i motori elettrici non producono gas di scarico. Per questo si parla di veicoli a zero emissioni.

L’elettromagnetismo è il principio che permette a queste macchine di muoversi. La differenza con i motori a combustione è netta, soprattutto per quanto riguarda l’efficienza. I motori elettrici hanno un’efficienza con un valore che può superare il 90%.

Da un punto di vista meccanico ci sono diversi vantaggi. La coppia è molto elevata già a bassi regimi, al contrario di quanto avviene con i modelli a benzina o a diesel. Ciò porta ad una accelerazione molto rapida. In più ci sono meno componenti in movimento, e ciò porta a una usura del motore di gran lunga inferiore. Per questo la manutenzione delle auto elettriche di solito è più semplice e costa meno.

Il rispetto dell’ambiente

Le auto elettriche sono l’opzione migliore per chi vuole rispettare l’ambiente. I motivi sono essenzialmente due.

Il primo è l’assenza di gas di scarico. Non producono CO2 o altri gas serra. Ciò aiuta a ridurre l’impatto dei propri spostamenti sull’ecosistema. Inoltre, si fa la propria parte nel rendere l’aria delle nostre città meno inquinata e più respirabile.

Il secondo motivo riguarda invece i carburanti. La benzina e il diesel provengono da fonti che non sono rinnovabili, e che nel tempo potrebbero esaurirsi. Chi utilizza una macchina elettrica non ha bisogno di questi carburanti, e ciò porta a una riduzione nella domanda relativa a determinate fonti di energia.

Famiglia ID.: la mobilità elettrica secondo Volkswagen

Tra le case automobilistiche più attive nell’ambito della mobilità elettrica c’è Volkswagen, che da qualche anno è presente sul mercato con una intera linea di veicoli elettrici, che compongono la famiglia ID.

C’è spazio per diversi modelli di berlina, a partire da Nuova ID.3. Ha un design accattivante, curato fin nei minimi particolari. Ha una buona autonomia ed è l’ideale sia in città che per affrontare lunghi viaggi. Un’alternativa in questa categoria è rappresentata da ID.7, una berlina pensata per chi vuole avere a disposizione tanto spazio e una autonomia superiore alla media. Per chi desidera un bagagliaio ancora più capiente è disponibile anche nella versione ID.7 Tourer.

Non possono di certo mancare i SUV, che si contraddistinguono per la loro versatilità e per l’incredibile comfort che offrono all’interno. Per chi cerca un perfetto compromesso tra performance, sicurezza alla guida e comodità, una valida scelta è ID.4. Si può comprare anche con la trazione integrale, scegliendo il modello ID.4 GTX 4MOTION. A coloro che invece vogliono dimostrare stile e personalità quando sono in strada consigliamo di provare ID.5, un vero e proprio SUV Coupé. Anch’esso è presente nella versione con trazione integrale, ID.5 GTX 4MOTION.

Infine, vi ricordiamo che c’è anche ID. Buzz, veicolo commerciale elettrico acquistabile anche nella versione ID. Buzz Cargo.