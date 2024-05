Zapponeta, solidarietà e vicinanza alla famiglia vittima di rapina

SOLIDARIETÀ E VICINANZA ALLA FAMIGLIA VITTIMA DI RAPINA

Quanto accaduto stanotte in un’abitazione del nostro Comune è un fatto vergognoso e inaccettabile, che ci lascia sgomenti.

Come appuriamo dai Carabinieri, che stanno conducendo le indagini del caso e con i quali stiamo in queste ore collaborando congiuntamente attraverso il nostro sistema di videosorveglianza, nel cuore della notte sei uomini hanno fatto irruzione in una abitazione situata alla periferia del centro abitato e hanno aggredito una donna e la figlia, al fine di razziare denaro e preziosi gioielli, dandosi poi alla fuga.

Le indagini sono in corso e siamo fiduciosi.

Dal canto mio, e dell’Amministrazione che rappresento, esprimo piena solidarietà e vicinanza alle vittime di questa efferata rapina, auspicando che presto la giustizia faccia il suo corso.

IL SINDACO

Vincenzo Riontino