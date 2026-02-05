Zaniolo e Sara Scaperrotta: matrimonio a sorpresa

Il matrimonio tra Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta era nell'aria da mesi, dopo la romantica proposta avvenuta a marzo del 2025. La coppia, insieme dal 2018, ha scelto di celebrare le nozze in forma p...

Il matrimonio tra Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta era nell'aria da mesi, dopo la romantica proposta avvenuta a marzo del 2025. La coppia, insieme dal 2018, ha scelto di celebrare le nozze in forma privata, lontano dai riflettori.

Una proposta romantica

La proposta di matrimonio era arrivata in grande stile lo scorso anno, con Nicolò che aveva organizzato una sorpresa per Sara. Il momento era stato documentato sui social con foto emozionanti che avevano fatto il giro del web. Per chi segue il mondo dello spettacolo e del gossip, la notizia era attesa da tempo.

Secondo figlio in arrivo

I due sono già genitori di Tommaso, nato nel 2021, e aspettano il secondo figlio. Il matrimonio arriva quindi in un momento particolarmente felice per la coppia, che ha voluto suggellare il proprio amore prima dell'arrivo del bebè.

Cerimonia riservata

La cerimonia si è svolta con pochi intimi, rispettando la volontà della coppia di mantenere la massima riservatezza. Solo familiari e amici più stretti hanno assistito allo scambio delle promesse. "Un momento magico e intimo", hanno commentato fonti vicine alla coppia.