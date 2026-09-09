X Factor 2026, anticipazioni 10 settembre: Irama, Switch e Auditions al debutto

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La nuova edizione di X Factor 2026 è pronta a partire con una giuria rinnovata e un percorso che promette colpi di scena, emozioni e scelte decisive. Accanto a Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi arriva Irama, al suo debutto assoluto come giudice. Il talent conferma la sua formula, ma rilancia con un cast forte e un calendario serrato che accompagnerà il pubblico fino alla finale del 3 dicembre.

A questo punto è inevitabile chiedersi: quando inizia X Factor 2026? Come sarà strutturata la gara? E quali novità porterà la nuova giuria?

Il primo appuntamento con X Factor 2026 è fissato per giovedì 10 settembre alle 21.30 su Sky e in streaming su NOW. Le Auditions occuperanno tre serate: 10, 17 e 24 settembre. A seguire, i Bootcamp dell’1 e dell’8 ottobre, con la consueta tensione delle scelte immediate. Il 15 ottobre arriva la temutissima Last Call, la fase in cui ogni giudice dovrà riempire tre sedie e decidere chi merita di accedere ai Live.

Dal 22 ottobre iniziano i Live Show, con i 12 concorrenti divisi in squadre. La finale del 3 dicembre torna a Milano, all’Unipol Forum di Assago, dopo due edizioni speciali a Napoli. X Factor 2026 sarà disponibile anche on demand, su Sky Go, e in chiaro su TV8 ogni martedì dal 15 settembre e su Cielo ogni mercoledì dal 16 settembre.

I giudici di X Factor 2026: Irama debutta accanto a Gabbani, Jake e Paola Iezzi

La grande novità dell’edizione è l’arrivo di Irama, che entra in giuria per la prima volta. Vincitore di Amici 17, artista da 55 dischi di Platino, 6 d’oro e oltre 2,5 miliardi di stream, Irama porta sensibilità, esperienza e un percorso artistico già consolidato. «Sono stato accolto come in una grande famiglia», ha raccontato in conferenza stampa, sottolineando la volontà di guidare i ragazzi con empatia e rigore.

Accanto a lui torna Francesco Gabbani, che vive il suo secondo anno da giudice e punta a offrire valutazioni costruttive, capaci di far crescere i concorrenti. Jake La Furia ribadisce l’importanza di arrivare al talent per fare musica, non per inseguire la fama, mentre Paola Iezzi vuole trasmettere serenità, preparazione e amore per il mestiere. La giuria appare affiatata, senza scontri inutili, con un clima che sembra favorire i ragazzi e la qualità delle scelte artistiche.

Le anticipazioni: Auditions, Bootcamp, Last Call e il ritorno del Switch

La struttura del talent resta quella collaudata, ma con alcune dinamiche che promettono tensione. Le Auditions permetteranno ai concorrenti di accedere alla fase successiva solo con almeno tre sì. Nei Bootcamp, i giudici dovranno selezionare i talenti più convincenti, mentre la Last Call porterà sul palco le tre sedie vuote da riempire fino all’ultimo posto disponibile.

Torna anche il diabolico Switch, che può ribaltare tutto: un concorrente già seduto può essere costretto a lasciare la sedia per fare spazio a un rivale più convincente. Il percorso culmina nei Live Show, dove i dodici finalisti si sfideranno settimana dopo settimana fino alla finale del 3 dicembre. Il pubblico potrà seguire la crescita dei ragazzi, le scelte dei giudici e le dinamiche che rendono X Factor uno dei talent più seguiti della televisione italiana.