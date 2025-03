Weekend di eventi per la Uisp

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

SPORT E SOCIALITÀ: UN WEEKEND DI EVENTI PER L’UISP ALL’INSEGNA DEL MOVIMENTO E DELLA CONDIVISIONE

Nel fine settimana appena trascorso l’UISP Foggia-Manfredonia ha regalato due giornate all’insegna dello sport, del benessere e dell’inclusione. Sabato e domenica, infatti, il nostro territorio è stato animato da attività che hanno coinvolto persone di tutte le età, con l’obiettivo di promuovere lo sport come strumento di aggregazione e di crescita sociale.

Sabato 22 marzo pomeriggio, presso il Chiostro del Comune di San Giovanni Rotondo, che si ringrazia per l’ospitalità, si è tenuta la prima Festa di Primavera del nostro comitato. Si tratta di un format che punta a fare dell’inclusione un motore di cambiamento e di condivisione di attività ludico-sportive all’insegna del divertimento e della gioia di stare insieme.

“Il nostro auspicio – ha commentato Nancy Zorretti, presidente del Comitato Uisp Foggia-Manfredonia – è coinvolgere sempre più comunità del nostro territorio attraverso il Welfare dei singoli Comuni o dei Piani di Zona, al fine di rendere più piacevoli i nostri weekend passandoli insieme, soprattutto con l’approssimarsi della bella stagione. Le attività sono rivolte in via prioritaria alle persone in condizioni di fragilità e con disabilità. La parola integrazione presume una non ghettizzazione ma i ragazzi devono avere la possibilità di essere sé stessi in un ambiente dove la diversità è vista come risorsa”.

Domenica 23 marzo mattina, sempre a San Giovanni Rotondo presso la palestra dell’ITET “L. Di Maggio”, è stata la volta del Giocagin. Questa manifestazione sportiva nazionale targata Uispdalla fine degli anni ’80 raccoglie in una unica rassegna varie attività di sport per tutti praticate in palestra a tutte le età. Nello specifico, per questa edizione si sono tenute lezioni di Ginnastica dolce, Pilates, Difesa personale, Functional step e Total Body.

Un ringraziamento speciale va alle associazioni sportive Uisp che hanno partecipato all’evento: (elenco)

“Tanta partecipazione – ha poi concluso Nancy Zorretti – per una passione comune: lo sport. Una molteplicità di attività che indicano la voglia di fare, di mettersi in gioco e di raccontare quanto si costruisce solo se si è insieme per uno stesso scopo”.

Queste iniziative confermano l’impegno di UISP nel rendere lo sport accessibile a tutti, favorendo la partecipazione attiva e il benessere collettivo. Vi aspettiamo per altre giornate all’insegna del divertimento e della condivisione!

UISP Foggia-Manfredonia: Sport per Tutti, Futuro per Ognuno