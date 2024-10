#WeAreinPuglia, lo sponsor anche sulle barche della Gargano Sailing Club

TURISMO IN PUGLIA, IL BRAND SI METTE IN VIAGGIO CON LO SPORT TUTTO L’ANNO

La Regione Puglia con un avviso pubblico ha investito su squadre pugliesi di atletica leggera, calcio, calcio a 5, pallavolo, pallacanestro, pallamano, pugilato, tennis, tiro con l’arco, vela

È tutto pronto per la stagione sportiva 2024/2025 che porterà #WeAreinPuglia in viaggio con gli atleti delle squadre pugliesi. L’assessorato regionale al Turismo/Pugliapromozione ha ammesso a finanziamento, attraverso un avviso pubblico, tredici società sportive dotate di attrazione mediatica da tutta la regione che si confronteranno sui vari campi di gioco, portando la Puglia non solo nel cuore ma anche su magliette, borsoni, bus e tanto altro.

Molto variegato il parterre sportivo che, insieme alla Regione Puglia, contribuirà a far conoscere l’attrattività turistica della Puglia con competizioni di atletica leggera, calcio, calcio a 5, pallavolo, pallacanestro, pallamano, pugilato, tennis, tiro con l’arco, vela, facendo leva sul potenziale che alcune discipline sportive producono in termini di attenzione mediatica,

contribuendo ad aumentare la visibilità ed attrattività del territorio pugliese in chiave turistica.

Le attività finalizzate alla promozione e conoscenza del brand Puglia si svolgeranno attraverso personalizzazioni di spazi e mezzi (es. divise da gioco, campi di gara, bus per atleti, social media, web e tv, ecc.) in occasione di eventi sportivi di impatto mediatico. Il contenuto della comunicazione del brand Puglia è stato fornito dall’A.Re.T Pugliapromozione, mentre mezzi, strumenti, personalizzazioni e adattamenti grafici sono ideati, elaborati e messi in opera dai soggetti proponenti. Insieme allo sport pugliese viaggeranno anche attività di animazione erogate a titolo gratuito volte alla conoscenza, promozione e valorizzazione del territorio regionale, della sua cultura e della sua enogastronomia, con il coinvolgimento di atleti, team, squadre ospiti, spettatori, operatori turistici locali, ecc.

L’attuazione di questo progetto di turismo sportivo è stato presentato stamattina in conferenza stampa con l’intervento di Alessandro Delli Noci assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Luca Scandale direttore generale di Pugliapromozione. Hanno partecipato i rappresentanti delle associazioni e delle società sportive e, fra questi, il direttore generale della squadra di calcio di serie A US Lecce Giuseppe Mercadante, il segretario generale della Prisma Taranto Volley Super Lega A Stefano De Luca.

Il settore del turismo sportivo è, secondo i dati di European Travel Commission, in continua crescita e può trasformarsi in un volano per l’economia del territorio. I target principali del turismo sportivo, ai quali punta la strategia in attuazione da parte di Pugliapromozione, sono: l’atleta, lo sportivo che partecipa ad una competizione e lo sportivo che unisce alla vacanza un’attività motoria, lo spettatore che sceglie una destinazione per assistere ad una competizione.

Il viaggio sportivo è un fenomeno in crescita tra i giovani: il 21% dei viaggi è effettuato da persone con meno di 25 anni di età e quasi il 52% ne ha meno di 40. Il segmento di potenziali fruitori di un ipotetico sistema di turismo sportivo può contare in Italia su circa 20 milioni di persone che praticano uno o più sport pari al 34,3% della popolazione con più di 3 anni (Fonte European Travel Commission).

“La Puglia diventa attrattiva attraverso lo sport e le società sportive a dimostrazione di quanto la nostra regione sia in grado di proporre ai visitatori anche altro rispetto alle sue bellezze storiche e paesaggistiche – ha dichiarato Alessandro Delli Noci, assessore regionale allo Sviluppo Economico – La Puglia che è hub dell’innovazione, importante centro per il design, la moda, l’enogastronomia, l’arte, la cultura ha sviluppato in questi anni una strategia – come dimostra questo progetto e il grande lavoro di Pugliapromozione – che punta a costruire un’offerta turistica diversificata e attrattiva, promuovendo e valorizzando la Puglia più autentica e quella più innovativa con le sue mille sfaccettature. E lo sport rientra senz’altro in questa strategia”.

“Presentiamo questa nuova edizione di Sport e Brand Puglia, che giunge al secondo anno e conferma l’importanza strategica dello sport nella promozione turistica del nostro territorio. Attraverso il coinvolgimento di società sportive dotate di un forte potere mediatico – ha detto Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione – vogliamo rafforzare l’attrattività della nostra regione, valorizzando non solo le eccellenze sportive, ma anche il patrimonio dei tifosi residenti che rende la Puglia una destinazione unica per la sua accoglienza. L’obiettivo principale è aumentare i flussi turistici fuori dai picchi stagionali, sostenendo uno sviluppo economico più equilibrato e inclusivo. Il marketing turistico collegato alle attività sportive dimostra l’impegno della Regione Puglia a supportare queste iniziative, che puntano a fare leva sull’attenzione mediatica generata dallo sport per promuovere la nostra terra come meta turistica di alto profilo. Siamo convinti che, con questo approccio integrato, lo sport possa diventare un volano per il benessere sociale e per lo sviluppo sostenibile della Puglia”.

“La serie A rappresenta una straordinaria vetrina non solo a livello nazionale ma anche internazionale – ha concluso il direttore generale dell’US Lecce Giuseppe Mercadante – . La scelta di utilizzare il bus della prima squadra come supporto per la promozione e la visibilità del marchio #WeAreinPuglia si sta rivelando particolarmente efficace, anche perché il mezzo percorre tutta l’Italia praticamente ogni due settimane, mettendo in mostra il marchio non solo nelle città e negli stadi della massima serie, ma anche durante il tragitto. In poche parole, portiamo la Puglia in viaggio con noi”.

L’Avviso pubblico per acquisire manifestazioni d’interesse per la fornitura di servizi di comunicazione del brand Puglia, con l’obiettivo di favorire la conoscenza dell’identità visiva della Puglia attraverso lo sport e l’incremento dei flussi turistici lontano dai picchi stagionali, si è concluso con l’ammissione delle seguenti società sportive:

1) Accademia Pallamano Conversano 2014 A.S.D. Pallamano

Campionato Nazionale Serie A Maschile Gold

2) Apem Asd Tennis Serie A-Femminile

3) Beboxe Pugilistica Copertinese Asd Pugilato, Campionato Italiano Categoria Elite – Campionato Internazionale Categoria Elite

4) Bitonto Calcio a 5 Usd, Calcio A 5, Futsal Serie A Femminile

5) Evò Real Fitness Ssd A Rl, Tiro Con L’arco, Nazionale per la Disciplina Sportiva, Indoor 18 Mt – Maschile E Femminile

6) Gargano Sailing Club Ssd A Rl Femminile e Maschile, Nazionale

7) Giovani Atleti Bari 1969 Asd, Atletica Leggera, Campionati Italiani Assoluti Under 18 – Massima Seria A Oro

8) New Basket Brindisi S.P.A. Ssd, Pallacanestro, Lega Nazionale Pallacanestro / Serie A2

9) Prisma Taranto Volley Ssd A R.L., Pallavolo, Superlega Serie A

10) Ssd Junior Fasano Pallamano, Campionato Nazionale Serie A Maschile Gold

11) Tre Casali Asd, Atletica Leggera, Competizioni Nazionali Ed Internazionali

12) Unione Sportiva Lecce Spa, Calcio, Serie A Nazionale

13) Volley Melendugno Ssd Srl, Pallavolo, Serie A2

Il contributo alle suddette società sportive è costituito da una agevolazione a fondo perduto dell’80% del costo complessivo delle attività finanziabili e delle spese ammissibili, nel limite massimo di € 30.000,00 (iva inclusa), secondo i differenziali. La dotazione finanziaria complessiva attribuita dalla Regione Puglia è di 360mila euro.