Wanda Nara condannata per un “dispetto” a Mauro Icardi, c’entrano le figlie

Wanda Nara si trova al centro di una controversia legale con l’ex marito Mauro Icardi, dopo che un tribunale ha ordinato che le figlie Francesca e Isabella siano consegnate al padre per un periodo di 15 giorni. Questa decisione arriva dopo che le bambine non hanno potuto vedere Icardi per cinque settimane. Se Wanda non rispetterà l’ordine del tribunale, sarà costretta a pagare una multa di 80 milioni di pesos, circa 72mila euro, da versare all’Ospedale dei Bambini Ricardo Gutiérrez.

Wanda Nara rispetterà la sentenza?

Nonostante la sentenza, Wanda ha già manifestato la sua intenzione di non rispettarla, citando la presenza della nuova compagna di Icardi, la China Suarez, come motivo principale della sua resistenza. Wanda ha affermato che non vuole che le sue figlie trascorrano del tempo con una persona che considera responsabile della rottura del suo matrimonio. Inoltre, ha sottolineato la mancanza di comunicazione con Icardi, rendendo difficile per lei accettare di lasciare le bambine con lui.

La situazione si complica ulteriormente per Icardi, che ha espresso soddisfazione per la sentenza, paragonandosi a Johnny Depp dopo la sua vittoria legale contro Amber Heard. La battaglia tra Wanda e Icardi sembra lontana dalla conclusione, con entrambe le parti pronte a difendere le proprie posizioni in un conflitto che coinvolge non solo la loro storia personale, ma anche il benessere delle loro figlie.