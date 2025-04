“Wanda Nara comprò due rolex a Keita Baldé con i soldi di Icardi” rivelazioni dall’Argentina

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi continua a riservare colpi di scena e rivelazioni scottanti, come riportato dai media argentini. Secondo recenti notizie, Wanda avrebbe acquistato due orologi Rolex per il suo amante, Keita Baldé, utilizzando la carta di credito del marito, il calciatore. Questo dettaglio ha alimentato le polemiche sulla natura della relazione tra i due e ha sollevato interrogativi sul comportamento della showgirl nei confronti dei figli.

Due giornalisti argentini fanno pesanti rivelazioni su Wanda Nara

Durante il programma “El Ejercito de la Mañana”, i giornalisti Pepe Ochoa e Fefe Bongiorno hanno rivelato che Wanda avrebbe lasciato i figli in un hotel di lusso in Turchia mentre Mauro era impegnato nel lavoro, per trascorrere del tempo con Baldé. La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che Icardi ha denunciato l’ex coppia per danno d’immagine.

Wanda ha confermato il legame con Baldé, sostenendo che la relazione sia iniziata dopo la sua separazione da Mauro, avvenuta a causa di un presunto tradimento di quest’ultimo. Ha accusato Icardi di ricatto, affermando che possiede video intimi che minaccia di divulgare. La disputa legale ha avuto ripercussioni anche sui social media, con il blocco temporaneo dei profili di Wanda per questioni legate all’affido delle figlie.