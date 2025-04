Cristiano Iovino parla della relazione con Ilary Blasi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il processo di separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a far discutere. Cristiano Iovino, personal trainer romano, ha testimoniato in tribunale, affermando di aver avuto una relazione con Ilary Blasi a partire dal 2020. Questa dichiarazione smentisce la versione della conduttrice, che aveva parlato di un semplice incontro per un caffè.

Una relazione “intensa” per Cristiano Iovino

Iovino ha descritto una relazione “intensa, intima e sentimentale”, con incontri clandestini in un hotel di Milano. Ha anche affermato che Ilary gli aveva confidato che il suo matrimonio era in crisi. Questa testimonianza potrebbe avvalorare la tesi di Francesco Totti, che sostiene di essere stato tradito per primo.

Il processo si concentra anche sulla questione dell’assegno di mantenimento. Totti vorrebbe ridurre l’importo, mentre Ilary ne chiede un aumento. La testimonianza di Iovino potrebbe avere un impatto significativo sulla decisione del giudice.