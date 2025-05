[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Volo Foggia- Monaco. FdI: lo sconto è ‘grazie al sostegno della Regione Puglia’? E allora deve valere per tutti i tifosi interisti pugliesi, non solo per quelli Foggiani! Emiliano e Piemontese facciano subito chiarezza

Di seguito la dichiarazione del gruppo regionale di Fratelli d’Italia (il capogruppo Renato Perrini e i consiglieri Dino Basile, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Paolo Pagliaro, Tommaso Scatigna e Tonia Spina)

“Andiamo dritti al punto: se il post su Facebook dell’assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese, non è un becero spot elettorale per strizzare l’occhio ai tifosi interisti foggiani, ma è davvero uno sconto del 50% del biglietto aereo per Monaco è ‘grazie al sostegno della Regione Puglia’ (come si legge testualmente!) in vista della finale di Champions, chiediamo immediatamente al presidente Michele Emiliano di estendere lo stesso beneficio a tutti i tifosi interisti pugliesi che vogliono partire dagli aeroporti di Bari e Brindisi. Con i soldi dei pugliesi non possiamo favorire gli interisti foggiani e lasciare “a terra” tutti quelli delle altre province.



“Quindi sulla vicenda chiediamo che venga fatta immediatamente chiarezza, perché se la natura della comunicazione social dell’assessore fosse un mero espediente elettorale – e nulla avesse a che vedere con la finale di Champions, perché magari si tratta di uno sconto promozionale della compagnia aerea per pubblicizzare il volo Foggia-Monaco – e allora Piemontese dovrebbe quanto meno vergognarsi perché saremmo di fronte alla volontà di prendere in giro i tifosi interisti a meri fini politici-elettorali. Peggio dovrebbe fare il presidente Emiliano che quel post lo ha condiviso.



“Che i pugliesi fossero da tempo presi in giro dal governo regionale lo sapevamo… ma mai avremmo immaginato fino a questo punto”.