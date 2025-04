[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Voci e suoni dal Gargano ai Monti Dauni”, un bando per giovani artisti con due residenze e concerti

Una call per giovani artisti con due residenze, a Vico del Gargano e Rocchetta Sant’Antonio.

Progetto dell’associazione Symphonia Pugliese, vincitrice del Bando SIAE “Per chi crea – Professionalizzazione degli artisti creatività under 35”.

Un percorso di ricerca, creazione e professionalizzazione nel cuore della tradizione musicale pugliese. Iscrizioni aperte fino al 28 maggio.

FOGGIA – Prende il via un progetto innovativo nel panorama culturale pugliese: “Voci e suoni dal Gargano ai Monti Dauni”, ideato dall’associazione musicale Symphonia Pugliese e sostenuto dal Bando Siae “Per chi crea – Professionalizzazione degli artisti creatività under 35”. L’iniziativa mira alla riscoperta, alla salvaguardia e alla valorizzazione delle melodie tradizionali della Capitanata, trasformandole attraverso il contributo creativo di giovani talenti.

Il progetto si concentra su due residenze artistiche, pensate per trasformare i borghi di Vico del Gargano e Rocchetta Sant’Antonio in veri e propri laboratori artistici a cielo aperto dall’8 al 19 luglio. Le residenze coinvolgeranno etnomusicologi, musicisti, compositori e cantanti under 35, selezionati per un percorso intensivo strutturato in tre fasi: la raccolta e lo studio del materiale, la rielaborazione compositiva delle melodie tradizionali, e l’allestimento di due concerti dal vivo. I partecipanti saranno guidati da figure professionali di alto profilo, tra cui etnomusicologi, musicologi, antropologi, compositori, arrangiatori e drammaturghi.

L’obiettivo è duplice: da un lato, scoprire e custodire la ricchezza immateriale del territorio dauno e garganico, dall’altro, offrire ai partecipanti un’esperienza formativa di alto livello, con un totale di 96 ore di attività tra ricerca, lezioni e laboratori. Il progetto offre una borsa di studio di 600 euro per ciascun selezionato, oltre al rimborso delle spese di viaggio in classe economica e all’alloggio in struttura ricettiva.

Al termine delle residenze, i lavori confluiranno in due concerti aperti al pubblico, in programma il 20 e 21 luglio. Le opere create saranno inoltre oggetto di un’edizione e di un’incisione discografica.

“Questo progetto mira a creare un legame tra due territori straordinari della Capitanata – spiega Mara De Mutiis, presidente dell’associazione Symphonia Pugliese – attraverso la riscoperta e la reinterpretazione, in chiave moderna, del patrimonio musicale e popolare di cui questi territori sono custodi. Rappresenta un’opportunità unica per i giovani artisti di sviluppare competenze professionali, contribuire alla valorizzazione dell’eredità culturale e lasciare un segno nella storia musicale della Puglia”.

Symphonia Pugliese, attiva a Foggia dal 2020, è una realtà culturale di rilievo che promuove grandi eventi multidisciplinari e valorizza giovani talenti pugliesi, creando opportunità performative significative. Il progetto “Voci e suoni dal Gargano ai Monti Dauni” si avvale del supporto di partner istituzionali, come i Comuni di Vico del Gargano e Rocchetta Sant’Antonio, il Conservatorio “Umberto Giordano” e l’Università degli Studi di Foggia, oltre che di partner privati: InnoData, Clab Studios e l’Associazione Festival dei Monti Dauni.

Al bando possono candidarsi giovani artisti under 35, italiani o residenti in Italia. Le domande dovranno pervenire entro le ore 24.00 di mercoledì 28 maggio 2025; la graduatoria degli idonei ammessi alle attività del progetto sarà pubblicata entro l’8 giugno e comunicata agli interessati. Il bando completo si può consultare insieme ai moduli di partecipazione sul sito sites.google.com/view/symphoniapugliese o sui social dell’associazione. Per informazioni, si può scrivere a symphonia.pugliese@gmail.com o telefonare al 393.2867242.