Vitulano Drugstore Manfredonia: tra i pali Caio Ainsa

Nuovo colpo di #futsalmercato del Vitulano Drugstore Manfredonia: i sipontini sono lieti di annunciare la firma di Caio Ainsa Soares.

Giovane, italo-brasiliano formato, si tratta di un portiere coraggioso e che ha già offerto un contributo importante in svariati club della massima categoria: un innesto importante per aumentare la serenità che sarà fondamentale per il gruppo che sta venendo assemblato con idee chiare e ottimi auspici da dirigenza, staff tecnico e lodevoli sponsor.

Parliamo infatti di un giocatore che ha già un palmarès significativo: il classe 2002 arriva dal Napoli Futsal, squadra che ne ha sempre detenuto il cartellino e verso la quale i sipontini esprimono un sentito ringraziamento per l’esito positivo dell’ennesima trattativa. Con i partenopei, nell’ultima annata, l’estremo difensore ha vinto la Coppa Italia ed è arrivato fino alle Finali Scudetto. In precedenza, due annate di prestito: una vittoria della Serie B con la D&G Ascoli e una responsabilizzazione in Serie A vestendo la maglia del Pistoia.

La società lascia ai suoi tifosi la solita calda accoglienza e comunica che nei giorni a seguire saranno rese pubbliche le dichiarazioni di Caio Ainsa e di esponenti del sodalizio.

Comunicato: Alessandro Leone

Grafica: Federico Guerra

Foto: Futsal Pistoia

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia