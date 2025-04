[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vitulano Drugstore Manfredonia, salvezza possibile insieme alla città

Il Vitulano Drugstore Manfredonia vince una partita fondamentale per il proprio percorso. Il 4-3 inflitto alla diretta rivale GGTeamWear Benevento, sabato 5 aprile al PalaScaloria di Manfredonia, nella gara valida per la venticinquesima giornata della Serie A di futsal, riapre la lotta salvezza per i sipontini.

Ora i punti sono 21, come quelli della Pirossigeno Cosenza che occupa il primo slot per l’accesso ai PlayOut. 22, invece, quelli dell’Italservice Pesaro. A 27 e 28 troviamo le squadre che, ad oggi, rimarrebbero direttamente nella massima categoria: CAME Treviso, Active Network, Sporting Sala Consilina e Vinumitaly Petrarca. Le streghe, invece, rimangono all’ultimo posto a 12 punti: il cammino, inevitabilmente, si complica.

Le cinque gare di regular season rimanenti assumono, dunque, i connotati delle finali. L’unico modo per i biancocelesti di continuare a lottare per raggiungere una vera impresa è quello di continuare a ricevere il supporto di tutta la città: dalle istituzioni ai tifosi, passando per i fondamentali partner. Dalle rive del golfo in qualunque altro luogo d’Italia, grazie alla capillare diffusione della comunità manfredoniana: solo uniti si può combattere. Si ripartirà dopo la sosta: venerdì 25 aprile alle 19:00, al PalaOlgiata di Roma, ospiti della Roma 1927 Futsal. La squadra ufficiale della AS Roma ha già aperto la vendita dei biglietti.

Cronaca della gara

La posta in palio è altissima: lo sa ogni singolo presente del palazzetto dello sport, sold out per la speciale occasione che rimette, ancora una volta, le due squadre di fronte in un confronto decisivo. A rompere la tensione sono i padroni di casa: tiro potente di Lucho dopo un fallo laterale, deviazione decisiva e palla che varca la linea di porta. Raddoppio sipontino: insidioso calcio d’angolo battuto dal capitano Mauro Canal e, in maniera accidentale, il portiere Samuele Glielmi (protagonista della storica scorsa stagione della promozione del Vitulano Drugstore Manfredonia) colpisce la palla che entra in rete. Reazione immediata dei giallorossi: lancio raccolto da Tommaso Colletta che accorcia le distanze. Negli ultimi istanti del primo tempo arriva anche il pareggio, firmato dalla stella Lolo Suazo.

Nella ripresa, però, scende in campo un Manfredonia ancora lucido e tenace, nuovamente autore di una prestazione coriacea da parte dell’intero gruppo. Di nuovo in vantaggio: palla deliziosa di Wilmer Cabarcas Ronaldo che il sipontino Michele Murgo spinge con forza sotto la traversa, venendo travolto dalla gioia degli appassionati presenti. Si arriva nuovamente sul più due grazie ad un’altra rete di Lucho con un delizioso destro dritto all’angolino. La partita rimane apertissima, con ghiotte chance per entrambe le squadre. Altra doppietta spagnola, con Lolo Suazo che recupera un pallone sanguinoso e supera un comunque brillante Caio Ainsa. Resistenza di cuore dei garganici contro il portiere di movimento nemico: la gara non viene chiusa, ma il risultato viene conservato fino alla sirena conclusiva.