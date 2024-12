Vitulano Drugstore Manfredonia punito a Pesaro, 4-3 per l’Italservice

Il Vitulano Drugstore Manfredonia cade per la seconda volta consecutiva. Al PalaMegaBox, sabato 29 novembre, l’Italservice Pesaro fa suoi i tre punti a disposizione nell’ottava giornata della Serie A di futsal. Seconda vittoria di fila per la gloriosa società marchigiana che esce dai bassifondi della classifica.

I sipontini, d’altro canto, non ci sprofondano ancora, ma convincono meno rispetto a quanto mostrato fino a due settimane fa. Al netto di episodi e sfortuna, è visibile un calo nelle prestazioni che va immediatamente compreso e gestito: l’impegno è sempre lodevolmente riscontrabile, ma la difficoltà della categoria tende a punire gli errori individuali.

Sabato 7 dicembre alle 17:00 arriva al PalaScaloria una delle formazioni più forti del campionato nonché tra le più popolari in tutta Italia: la L84 Torino.

CRONACA

Orfani di Michele Murgo squalificato e del capitano ed ex Mauro Canal per problemi fisici, i sipontini vengono ingannati immediatamente da una potente e precisa conclusione di Christopher Wittig. Nonostante alcune chance da ambo le parti, sarà l’unica rete della prima frazione di gioco.

Nella ripresa arriva un gol dell’ex, la firma è di André Ferreira. Pochi secondi dopo, palla in profondità raccolta all’ultimo istante disponibile da Matheus Barichello che riporta in vantaggio i suoi. Nemmeno un minuto dopo, il capitano Felipe Tonidandel recupera un pallone altissimo e spinge la sfera in rete: massimo vantaggio pesarese. Ancora un gol: botta dalla distanza di Diohan Barbieri che s’insacca. Momento scoppiettante della sfida con Tonidandel che realizza un gol meraviglioso, dribblando Barbieri andando a sinistra e depositando in rete con un pallonetto.

A due minuti dalla fine, episodio che può svoltare la sfida: secondo giallo per Barichello, espulsione della stella dell’Italservice. Il Vitulano tarda ad approfittarne, optando addirittura per un portiere di movimento nonostante la già esistente superiorità numerica. Episodio dubbio su un gol annullato a Wilmer Cabarcas Ronaldo: il caso, sul quale esistono solo le immagini della diretta, sta facendo discutere. Il venezuelano riuscirà a segnare poco dopo ma sarà, ormai, troppo tardi.

FORMAZIONI

Italservice Pesaro: Ricordi (p), Tonidandel (c), Gastaldo, Galliani, Wittig, Gomez, Taurisano, D’Ambrosio, Barichello, Saponara, Oitomeia, Manservigi (p). All. Bargnesi.

Vitulano Drugstore Manfredonia: Ronaldo, Lucho, Manzella, Barbieri, Ainsa (p), Djelveh (c), André, Nenna, Belloni, Pezzin, Musumeci, Dovara (p). All. Ceppi

TABELLINO

05’27″pt Wittig; 6’25″st André; 27’07″st Barichello; 27’49″st, 31’21″st Tonidandel; 29’30″st Barbieri; 39’44″st Ronaldo.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Ammonito: Gastaldo. Espulso per somma d’ammonizioni: Barichello.

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Italservice Pesaro

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5