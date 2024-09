Vitulano Drugstore Manfredonia, Marco Andriani nuovo preparatore dei portieri

Il Vitulano Drugstore Manfredonia sta ultimando le operazioni volte a completare lo staff per la stagione 2024/25 in Serie A. Ai collaboratori di mister David Ceppi va ad aggiungersi Giuseppe Marco Andriani.

L’obiettivo della Società è quello di garantire professionalità e qualità del lavoro in tutti i settori, dunque la scelta di una figura con esperienza e competenza.

Sei stagioni con le Aquile Molfetta, club della sua città, in qualità di preparatore dei portieri e di allenatore dell’Under 19 Nazionale. Per due annate, l’attività con gli estremi difensori è stata svolta anche con la Femminile Molfetta, arrivando dunque anche in Serie A. Nella scorsa stagione, il riconoscimento della Licenza A da Allenatore di Calcio a Cinque presso il Centro Tecnico FIGC di Coverciano e la panchina dell’Under 21 Regionale della Florigel Andria.

Tantissima emozione pervade le prime dichiarazioni di Marco Andriani: “La chiamata ricevuta dal Vitulano Drugstore Manfredonia è stata del tutto inaspettata ed è quella che aspetti per tutta la vita. Sarà un onore partecipare alla Serie A con un club di questo prestigio. Siamo consapevoli della difficoltà di questa categoria e sono pronto a dare il mio massimo contributo per rendere felici la città ed i tifosi. Lavorerò con portieri dalle grandi potenzialità come Dovara, Caio Ainsa e Portovenero, certo che otterremo risultati ottimi. Colgo l’occasione per ringraziare la dirigenza e mister Ceppi per la fiducia mostrata.”

Comunicato: Alessandro Leone

Grafica: Federico Guerra

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia