Vitulano Drugstore Manfredonia, il nuovo arrivo è Marco Belloni

Il Vitulano Drugstore Manfredonia cala un altro innesto sul #futsalmercato: è ufficiale l’ingaggio di Marco Belloni.

Dirigenza, staff e sponsor vedono aggiungersi alla rosa che disputerà la Serie A 2024/25 un elemento di esperienza e qualità, un creativo laterale mancino che si è rivelato prezioso per tutte le squadre nelle quali ha militato nella sua carriera.

Classe ’88, il marchigiano è ricordato principalmente come bandiera del CUS Ancona. Altre, però, le esperienze positive in tutte le categorie del campionato nazionale: Civitanova, Lecco, Menegatti Metalli Vicenza, Saviatesta Mantova, Colormax Pescara tra i suoi precedenti. Dopo una grande annata in Serie A con il Pistoia, la chiamata dell’Italservice Pesaro nella scorsa stagione con ottimi risultati.

La società accoglie con entusiasmo il nuovo arrivato e annuncia che, nei giorni seguenti, saranno rese disponibili le dichiarazioni di Marco Belloni, con la certezza che i tifosi riserveranno all’atleta la consueta calda accoglienza.

Comunicato: Alessandro Leone

Grafica: Federico Guerra

Foto: Futsal Pistoia

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia