Vitulano Drugstore Manfredonia: finalmente la prima vittoria in Serie A

Dopo un inizio di stagione fatto di tante buonissime prestazioni e pochi punti raccolti, il Vitulano Drugstore Manfredonia può finalmente gioire. Nel turno infrasettimanale della quinta giornata di Serie A di futsal, martedì 12 novembre 2024, al PalaScaloria di Manfredonia, arriva la prima vittoria stagionale con il risultato di 4-1 ai danni della Sandro Abate, formazione di Avellino proveniente da due vittorie consecutive.

I sipontini, però, non hanno tempo per festeggiare: serve prendere l’entusiasmo ed usarlo come benzina, in vista di un impegno di assoluto prestigio nonché difficoltà: la trasferta di Cosenza sabato 16 novembre alle 20:45. La partita del PalaCosentia, casa della Pirossigeno, sarà trasmessa in diretta da Sky Sport. Seguiranno, nei prossimi giorni, tutte le informazioni relative a questo evento imperdibile.

CRONACA

Primo tempo spento, se paragonato agli spettacoli pirotecnici che hanno visto il parquet di Manfredonia come protagonista. Vitulano Drugstore pienamente in gara ma sterile in fase offensiva. A scuotere il punteggio sono gli ospiti: un rimpallo favorisce Gaio Gui che, davanti alla porta, è potente e freddo come ha abituato gli appassionati di questo sport, battendo un nuovamente strepitoso Caio Ainsa.

Nella ripresa i padroni di casa escono fuori con tutto il loro potenziale. Uno schema su calcio di punizione viene concluso dal mancino di Marco Belloni che trova il suo primo gol con questa maglia, mettendo la partita in parità. Subentrano poi la qualità e l’esperienza: Wilmer Cabarcas Ronaldo svolge correttamente il ruolo di boa, servendo il capitano Mauro Canal che firma la rete della rimonta. Resistenza coriacea dei sipontini anche davanti al portiere di movimento avversario, punito prima da André Ferreira e poi da Mauro Canal, liberando l’esplosione d’entusiasmo dei numerosi tifosi accorsi per supportare i loro beniamini.

FORMAZIONI

Vitulano Drugstore Manfredonia: Portovenero (p), Ronaldo, Lucho, Manzella, Canal (c), Ainsa (p), Djelveh, André, Belloni, Pezzin, Musumeci, Dovara (p). All. Ceppi.

Sandro Abate: Vitiello (p), Lavrendi, Galletto, Abate (c), Gui, Parisi (p), Kenji, Castaldo, Di Luccio, Giannattasio, Josema, Henry. All. Basile.

Arbitri: sig. Giovanni Zannola di Ostia Lido, sig. Antonio Dan Campanella di Venosa. Crono: sig. Amedeo Lacalamita di Bari.

TABELLINO

17’39″pt Gui; 0’53″st Belloni, 12’22″st, 19’41″st Canal; 18’55″st André.

AMMONITI

Galletto, Ronaldo, Abate, Lavrendi, Gui, Lucho.

Integrale.

Highlights.

Interviste Puglia5 ad Esposto e Ceppi.

Interviste a Ceppi, André, Basile e Kenji: presto online.

Classifica e risultati.

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Lucia Melcarne

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5