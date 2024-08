Vitulano Drugstore Manfredonia: ecco i primi Stage della Futsal Academy

Il Vitulano Drugstore Manfredonia annuncia la prima iniziativa del nuovo progetto Futsal Academy: il club, forte del riconoscimento di Primo Livello dalla FIGC – Settore Giovanile e Scolastico, nonché degli eccellenti risultati delle proprie squadre nelle ultime stagioni condite anche da titoli, vuole fare tesoro del proprio percorso fino ad oggi inaugurando al contempo un ciclo nuovo. L’obiettivo principale diventa la formazione dei giocatori, portando a migliorare tutti i tesserati dalla Scuola Calcio (per la quale arriveranno presto notizie) alle varie rose, coltivando in tutti i ragazzi il sogno di giocare in Serie A.

Arriva dunque l’annuncio della prima sessione di Stage, volti a completare gli organici per la stagione 2024-25. Alla presenza dello staff tecnico, con a capo mister David Ceppi, sarà possibile sfruttare l’occasione per migliorare e giocarsi la possibilità di venire selezionati. Il giorno prefissato è lunedì 19 agosto presso il PalaScaloria di Manfredonia.

Dalle ore 16:00 si comincerà con i nati dal 2010 in poi per la categoria Under 15 Regionale. A partire dalle 17:00 sarà il turno dei nati dal 2008 al 2009, ovvero i partecipanti all’Under 17 Regionale. Infine, partendo alle 18:00, toccherà ai nati nel 2007 e nel 2006 per comporre la squadra dell’Under 19 Nazionale.

La partecipazione sarà libera e garantita per tutti i soggetti idonei e ai giocatori interpreti di ogni ruolo (compresi i portieri). Non è richiesta alcuna esperienza pregressa nell’ambito del futsal. La società raccomanda a tutti i partecipanti la massima puntualità, il rispetto delle regole e l’utilizzo di materiale idoneo (in particolare, di scarpini adatti al gioco del calcio a cinque praticato su parquet). Per ulteriori informazioni, contattare l’addetto alla comunicazione Alessandro Leone al numero di telefono 333 772 8508.

Comunicato: Alessandro Leone

Grafica: Federico Guerra

Foto: Lucia Melcarne

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia