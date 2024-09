Vitulano Drugstore Manfredonia, Dumitru Sebastian Ionut è il fisioterapista

Ultimi annunci relativi allo staff per il Vitulano Drugstore Manfredonia, pronto alla stagione 2024/25 in Serie A. La qualità del lavoro deve emergere nel momento del bisogno: ciò è testimoniato dall’accordo con Dumitru Sebastian Ionut come fisioterapista.

Attualmente al terzo anno nel corso di Laurea in Fisioterapia presso l’Università di Foggia, attraverso il quale ha fatto sue preziose competenze in ambito neurologico, ortopedico e robotico, Sebastian ha altresì ottenuto la certificazione come Massaggiatore CONI. Ciò gli ha permesso di acquisire già grande esperienza in relazione alla giovane età, compresi diversi preziosi aiuti al club sipontino. L’utilità del suo lavoro, svolto anche nei giorni attorno alla Finale PlayOff di Faenza, è stata tale da meritare la conferma in pianta stabile.

La ricerca della migliore condizione possibile degli atleti è parte fondamentale della grande passione che Ionut nutre verso il suo settore e la dirigenza non può che premiare questa dedizione. Le prime dichiarazioni del fisioterapista sono cariche di emozione:

“Esprimo profonda gratitudine per l’opportunità di ricoprire questo ruolo per una Società di Serie A. Sono onorato di poter contribuire al benessere fisico degli atleti di una squadra così prestigiosa e di lavorare al fianco di professionisti di alto livello. Questa occasione rappresenta per me un’importante tappa professionale e personale, sono determinato a dare il massimo per supportare nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Ringrazio di cuore il direttivo del Vitulano Drugstore di Manfredonia per la fiducia riposta in me e per avermi accolto nella loro famiglia sportiva. Mi impegno a svolgere le mie mansioni con dedizione, professionalità e passione, contribuendo ai successi sipontini.”

Comunicato: Alessandro Leone

Grafica: Federico Guerra

Foto: Lucia Melcarne

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia