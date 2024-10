Vitulano Drugstore Manfredonia: buona prestazione all’esordio non basta, 4-2 Pomezia

È stato il PalaLavinium di Pomezia (Roma), sabato 19 ottobre 2024, il teatro del ritorno del Vitulano Drugstore Manfredonia nella Serie A di futsal. Ad accoglierlo una squadra attrezzata con alla base una solida società: la Fortitudo Pomezia. Il rinforzato organico consegnato al nuovo ed esperto tecnico Gianfranco “Ciccio” Angelini regala al pubblico pometino i primi tre punti: 4-2 il risultato finale.

Il gruppo di mister David Ceppi torna a casa senz’altro amareggiato ma con una grande consapevolezza: quella di poter lottare alla pari anche contro squadre di vertice. La partita è stata di assoluta qualità, tanto da attrarre sugli spalti il CT della Nazionale Italiana, Salvo Samperi.

I sipontini hanno ora necessità di lavorare sugli errori per presentarsi pronti alla grande sfida che battezzerà il PalaScaloria di Manfredonia in questa stagione: mercoledì 30 ottobre alle 15:00 arriveranno, subito dopo il Main Round di UEFA Champions League, i campioni d’Italia della META Catania Bricocity. La società comunicherà presto le modalità d’accesso per l’imperdibile sfida.

IL RIASSUNTO DELLA PARTITA

Apertura segnata da un malore occorso al cronometrista. Una volta rientrata la situazione, a freddo, è la Fortitudo a portarsi in vantaggio: Ludgero Lopes trafigge un sempre attento e presente Daniele Dovara con un potente mancino al volo da calcio d’angolo. Termina sul risultato di 1-0 un bilanciato primo tempo.

Nella ripresa, la Vitulano paga la mancanza di cinicità e fortuna, venendo punita nelle ripartenze. Segnano così Miguel Ângelo prima e dopo, in successione, Lorenzo Bueno e Christopher Cutrupi, sfruttando spesso la palla tesa verso il secondo palo. Reazione biancoceleste con il portiere di movimento: André Ferreira e il capitano Mauro Canal provano a rimettere in piedi la gara. Il carattere e la qualità, però, emergono troppo tardi: termina 4-2.

FORMAZIONI

Fortitudo Pomezia: 1 Fionchetti (p), 4 Gattarelli D., 5 Mentasti, 9 Lopes, 10 Tiaguinho, 11 Bueno, 12 Gattarelli A. (p), 14 Ângelo, 16 Cutrupi, 18 Raubo (vc), 22 Molitierno (c)(p), 30 Dudu. All. Angelini.

Vitulano Drugstore Manfredonia: 3 Ronaldo, 4 Lucho, 7 Murgo (vc), 10 Barbieri, 11 Canal (c), 12 Ainsa (p), 14 Djelveh, 16 André, 17 Nenna, 20 Belloni, 21 Pezzin, 22 Musumeci, 23 Dovara (p). All. Ceppi.

Arbitri: Giulio Colombin (Bassano del Grappa) Andrea Cini (Perugia). Crono: Pierluigi Minardi (Cosenza).

TABELLINO

7’52″pt Lopes, 2’30″st Ângelo, 7’02″st Bueno, 12’09″st Cutrupi, 12’49″st André, 18’03″st Canal.

AMMONITI

Pezzin, Ângelo, Ceppi, Dovara.

Highlights (https://youtu.be/mCzmc4zw7nU?si=Dzy4GohxI-ZZdpcE).



Intervista a Ceppi presto online.

Intervista ad Angelini (https://fb.watch/vm9GdLa-UM/).



Intervista a Cutrupi (https://www.facebook.com/reel/8876988265655528).

Si ringrazia l’area comunicazione della Fortitudo Pomezia nella persona di Alessandro Bellardini.

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Michela Canino

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia