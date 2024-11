Vitulano Drugstore Manfredonia, altro pareggio casalingo

VITULANO DRUGSTORE MANFREDONIA – CAME TREVISO 5-5 (p.t. 3-3)

VITULANO DRUGSTORE MANFREDONIA: Dovara, Canal, Djelveh, Andrè Ferreira, Pezzin, Ronaldo, Luis Garcia, Murgo, Caio, Nenna, Belloni, Musumeci. Allenatore: Ceppi.

CAME TREVISO: Pietrangelo, Suton, Donin, Vieira, Sacon, Walex, Del Gaudio, Fior, Di Guida, Perazzetta, Ugas, Azzoni. Allenatore: Rocha.

MARCATORI: p.t. 0’35’’ Canal (VD), 3’15’’ autorete Dovara (VD), 4’43’’ Japa Vieira (CA), 8’46’’ Sacon (CA), 12’24’’ Canal (VD), 16’18’’ Canal (VD), s.t. 23’03’’ Sacon, 23’48’’ Musumeci, 29’40’’ Sacon, 32’47’’ Djelveh.

Pareggio per la Came Treviso nella trasferta di Manfredonia: gara caratterizzata da molte reti con la Came che, nonostante si sia trovata in vantaggio in più occasioni, ha poi subito il ritorno degli avversari; protagonisti Sacon e Canal entrambi a referto con una tripletta.