Vitulano Drugstore Manfredonia: ad Eboli contro una Feldi in forma straordinaria

Archiviate le prime tre giornate della Serie A di futsal 2024/25, il Vitulano Drugstore Manfredonia non ha fatto incetta di punti ma sicuramente ha convinto appassionati ed addetti ai lavori con le proprie prestazioni. Venerdì 8 novembre, al PalaSele di Eboli a partire dalle 20:30 (in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a cinque), si frappone uno scoglio di notevoli dimensioni: la Feldi Eboli.

La solida società del presidente Gaetano Di Domenico, una nobile del futsal italiano, ha allestito per questa stagione un organico solido, tra conferme e novità, consegnandolo nelle mani dell’argentino allenatore Luciano Antonelli, dopo il passaggio di Salvo Samperi alla Nazionale Italiana.

I sipontini di mister David Ceppi, d’altro canto, hanno insegnato a tutti una lezione in questo avvio di stagione: ogni partita con loro va sudata, a prescindere dall’avversario. Nonostante gli avversari siano a punteggio pieno e con la miglior difesa del campionato c’è maggiore occhio al proprio lavoro quotidiano per tirare fuori il meglio da ogni singolo.

Tra i vari interpreti che stanno cercando di superare le aspettative vi è senz’altro Riccardo Pezzin che dichiara quanto segue:

“Siamo soddisfatti dalle prestazioni di queste prime giornate, un po’ meno per non aver portato a casa i tre punti perché comunque abbiamo affrontato grandi squadre, peccando d’esperienza che invece gli avversari hanno. Abbiamo acquistato tanta fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi. Soprattutto in casa daremo del filo da torcere a tutti quanti. Quella di venerdì è una partita difficile: sappiamo quanto sia forte la Feldi Eboli. Serviranno sacrificio, unione, lo spirito di gruppo e dare più del cento percento perché quello non basta.”

L’ufficio stampa delle volpi (che si ringrazia), invece, ha raccolto le parole di uno dei leader della squadra: Fabricio “China” Calderolli.

“Abbiamo ottenuto una vittoria importante su un campo difficilissimo come quello di Acireale con la META Catania, un successo che ci da forza per continuare a lavorare bene perché ci stiamo ancora adattando tutti sia al nuovo gruppo sia alle nuove idee del mister. Con il Vitulano Drugstore Manfredonia sarà molto difficile, non bisogna farsi ingannare dal fatto che sia una neo promossa, perché dispone di giocatori molto importanti e che possono fare la differenza in qualsiasi momento”

Gli arbitri designati per questa sfida sono il sig. Francesco Saverio Mancuso di Lamezia Terme e il sig. Pierluigi Minardi di Cosenza. Al cronometro il sig. Tommaso Vallecaro di Salerno.

A seguire l’elenco dei convocati.

Feldi Eboli: Dalcin (p)(c), Venancio, Caponigro, Ugherani, Liberti, Calderolli, Montefalcone (p), Lemos, Barra, Etzi, Espindola, Sansone, Selucio. All. Antonelli

Vitulano Drugstore Manfredonia: Ronaldo, Lucho, Manzella, Murgo (vc), Barbieri, Canal (c), Ainsa (p), Djelveh, André, Belloni, Pezzin, Musumeci, Dovara (p). All. Ceppi.

Per classifica e partite della quarta giornata.

Sui social del Vitulano Drugstore Manfredonia, le dichiarazioni di mister David Ceppi.

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Saverio De Nittis

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5