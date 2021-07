Vitulano Drugstore C5 Manfredonia- Giuseppe Soloperto completa il reparto portieri

La società Vitulano Drugstore C5 Manfredonia continua il lavoro legato al completamento dell’organico, in vista dell’impegnativo campionato di serie A nazionale, che avrà inizio il prossimo 09/10/2021 e in quest’ottica è lieta, infatti, di annunciare l’intesa per la gradita conferma di Giuseppe Soloperto.

Portiere, molto preparato ed affidabile, classe 2000, nato a San Giovanni Rotondo che già da giovanissimo, ha saputo farsi notare mettendosi in luce in C1 nella Futsal Donia. Nelle ultime stagioni è stato protagonista in pianta stabile come primo portiere nell’Under 19 ed è stato a disposizione della prima squadra, rappresentando una valida alternativa al capitano Mirko Lupinella ed è riuscito a scalare con la maglia biancoceleste le categorie che hanno condotto il sodalizio manfredoniano alla massima categoria del futsal nazionale.

Un sipontino doc, cresciuto nel vivaio che quindi va a completare, con Mirko Lupinella e Francesco Bartilotti, la casella dei portieri nel roster che sta formandosi e che sarà a disposizione di Mister Monsignori, nella nuova imminente stagione.

“Ragazzo serio e soprattutto disponibile al lavoro- come affermò, tempo fa, Mario Del Grosso-(ndr preparatore dei portieri) che ha tutte le carte in regola per poter disputare campionati nazionali, vista la costanza e l’impegno in ogni allenamento. Soloperto dà sempre sensazioni di miglioramento, sia sotto il profilo dei gesti tecnici, sia sotto il profilo mentale”.

Giuseppe Soloperto:” Sono onorato per questa opportunità che il mister e la società mi hanno dato. Siamo partiti dalla serie B e in soli 3 anni siamo arrivati in serie A grazie al grande lavoro di un gruppo solido che si è impegnato giorno per giorno. Un sogno che si avvera. Quest’anno faremo di tutto per dimostrare di meritare questa categoria. Tutti insieme fino alla fine”.

La società Vitulano Drugstore C5 Manfredonia felice della sua conferma e confidando nella sua ulteriore crescita, augura a Giuseppe Soloperto buon lavoro per la prossima annata sportiva.

Area Comunicazione-Futsal Communication