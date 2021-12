Vitulano Drugstore C5 Manfredonia, arriva Matheus Sacon

Nell’ottica di rafforzamento della squadra, la società Vitulano Drugstore C5 Manfredonia comunica di aver ufficialmente perfezionato l’accordo per il diritto alle prestazioni sportive del forte calcettista Matheus Pozzer Sacon.

Laterale, classe 89, brasiliano, Matheus Sacon nativo di Caxias do Sul, ha iniziato nel futsal nel 2007, giocando per la squadra di Cortiana, nel Rio Grande do Sul. Campione ovunque sia andato, il futsalero ha avuto successo al Peixe, a Brasilia, dove ha trascorsoil periodo tra il 2010 e il 2011, oltre a vincere sei titoli con il club, incluso il bicampionato a Brasilia. Nella sua ultima stagione ha vestito la maglia della Praia Clube di Uberlandia nella Liga Brasiliana. Il talento verdeoro ha militato anche negli importanti club del Foz Cataras, Magnus e Assoeva. Il suo palmares vanta nel 2018 la vittoria del Mondiale per Club e della Supercoppa con giocatori del calibro di Falcao.

A 32 anni nel pieno della maturità agonistica e tecnica sceglie il progetto della Vitulano Drugstore C5 Manfredonia e arriva per la prima volta in Europa ed in Italia, con la voglia di misurarsi con la serie A e a mettersi subito a disposizione di mister Monsignori per il raggiungimento dell’obiettivo stagionale della permanenza in categoria.

Matheus Sacon:” Fin dalla prima conversazione sono stati molto motivati a portarmi lì, oltre alle informazioni che ho avuto sulla società e la squadra che è molto corretta e che cerca di crescere. Questi sono stati i motivi principali che mi hanno fatto accettare questo impegnativo invito a cercare di raggiungere la permanenza in serie A. Seguo da tempo il campionato italiano e negli ultimi anni ho notato che il livello di competizione è cresciuto molto, diventando un campionato difficile ed equilibrato. Ci sono delle differenze, forse, rispetto a quello brasiliano ma spero di adattarmi al più presto per aiutare la squadra. Mi reputo un giocatore tecnico e tattico, con un buon potere di passaggio e rifinitura che cerca di giocare tanto per la squadra. Conosco Well, con cui ho giocato assieme. Credo nella salvezza. Ho visto che abbiamo giocato partite molto equilibrate, dove spesso solo per alcuni dettagli la vittoria è finita per sfuggirci”.

La società Vitulano Drugstore C5 Manfredonia accoglie MatheusSacon con un caloroso benvenuto e augura al nuovo giocatore un buon campionato.

