Vittoria per la Vitulano Drugstore Basket Manfredonia nell’esordio casalingo
LA U19 GOLD SI IMPONE ANCHE NELL’ESORDIO CASALINGO. BATTUTA LA FORTITUDO TRANI 75-62
La Vitulano Drugstore Basket Manfredonia conquista una vittoria netta ed esaltante tra le mura amiche, superando l’A.P.D. Fortitudo Trani con il punteggio finale di 75-62 nella terza giornata del campionato Regione U19Gold maschile. Dopo un inizio di gara favorevole agli ospiti, la formazione di casa ha ribaltato la situazione nelle frazioni centrali, costruendo un vantaggio solido mantenuto poi fino alla sirena finale.
Partita combattuta sin da subito con continui botta e risposta. La Fortitudo Trani parte con un piglio migliore, spinta dai 7 punti di Carbutti. La Giuseppe Angel risponde con 5 punti di Giuseppe Prencipe, ma l’A.P.D. Fortitudo Trani chiude avanti la prima frazione sul 14-21.
Nel secondo quarto cambia drasticamente l’inerzia del match. I padroni di casa alzano l’intensità e piazzano un parziale determinante. Trascinata da Quinn (autore di 10 punti nel quarto) e dalla precisione ai liberi (10/11 per la Giuseppe Angel contro 3/11 degli ospiti), la squadra di casa piazza un break da 10-3 arrivando al sorpasso sul 36-34 all’intervallo.
Nella terza frazione la Giuseppe Angel continua a spingere sull’acceleratore (19 punti a 13). Davide Piemontese guida l’attacco di casa segnando 8 punti nella frazione, molti dei quali dall’arco. Il parziale decisivo di 9-0 fissa il punteggio sul 52-40, allontanando definitivamente Trani.
Nell’ultimo quarto la Giuseppe Angel gestisce il margine arrivando fino a un massimo vantaggio di +14 punti. Un ulteriore parziale di 7-0 a 34:38 porta il punteggio sul 65-51. Nei minuti finali Tritta e Mema provano a reagire per la Fortitudo Trani con 5 punti a testa, ma la gara si chiude sul 75-62 finale.
TABELLINI
Vitulano Drugstore Basket Manfredonia 75
Ciociola 21, Quinn 17, Piemontese15, G. Prencipe 9, Bottalico 7, D. Prencipe 6, Salvemini, A. Prencipe, Murgo, Bitondi, Ferrara, Tattilo.
Fortitudo Trani 62
Tritta 15, Fracchiolla 12, Stella 12, Mema 10, Carbutti 10, Brudaglio 2, Ciriello 1, Laurora, Squeo, Boscarol, Terlizzi, Cilicio.