Vittoria di carattere del Manfredonia: la decide un super Ceparano
La doppietta di un gigantesco Ceparano serve al Manfredonia per battere 2-0 il Ferrandina al Miramare.
Nel primo tempo, dominato dai sipontini, la sblocca il centrocampista ex Palmese, con un destro dal limite preciso ad incrociare.
Nella ripresa i biancocelesti soffrono maggiormente la fisicità offensiva degli ospiti, ma Brahja per due volte è decisivo.
Ci pensa ancora Ceparano a chiudere i conti e fissare il punteggio finale sul 2-0, approfittando di una palla persa al limite dall’indecisa difesa del Ferrandina.