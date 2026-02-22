Sport Manfredonia

Vittoria di carattere del Manfredonia: la decide un super Ceparano

Redazione22 Febbraio 2026
La doppietta di un gigantesco Ceparano serve al Manfredonia per battere 2-0 il Ferrandina al Miramare.

Nel primo tempo, dominato dai sipontini, la sblocca il centrocampista ex Palmese, con un destro dal limite preciso ad incrociare.

Nella ripresa i biancocelesti soffrono maggiormente la fisicità offensiva degli ospiti, ma Brahja per due volte è decisivo.

Ci pensa ancora Ceparano a chiudere i conti e fissare il punteggio finale sul 2-0, approfittando di una palla persa al limite dall’indecisa difesa del Ferrandina.

