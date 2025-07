Vittoria bis a Reazione a Catena: a quanto ammonta la vincita dei campioni pugliesi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Non si arresta la corsa dei Niente in Ordine, i tre agguerriti concorrenti pugliesi che stanno riscrivendo le gerarchie di Reazione a Catena. Dopo l’inaspettato trionfo contro le Giovediamoci e una prima vincita che ha fatto già parlare di sé, il trio è tornato sul ring televisivo con un solo obiettivo: fare il bus. E ce l’hanno fatta!

Reazione a catena, puntata 26 luglio 2025: sfida tra le Pinete e i Niente in Ordine

Questa volta ad affrontarli ci hanno provato le Pinete, un gruppo tutto al femminile composto da Ada, Manuela e Francesca. Tre donne energiche, affiatate, legatissime tra loro e, soprattutto, molto simpatiche. Provengono da Pineto, in provincia di Teramo, con una piccola eccezione: Manuela arriva in realtà dalla provincia di Avellino. Un’alleanza abruzzese-campana, insomma, che non è passata inosservata…

Le Pinete hanno regalato un momento surreale durante L’Intesa Vincente: nel tentativo di far indovinare la parola “Agrigento”, sono partite con una definizione talmente scombussolata da lasciare il pubblico e persino il conduttore Pino Insegno a bocca aperta: “Quale – Città – Con – Dunque – Giardini – Di – Naxos – Sicula”. Il commento di Pino è stato fulminante: “Naxos sta a Taormina. Ad Agrigento ci sono i templi… Se vi davate appuntamento a Naxos, loro stavano ad Agrigento!”.

Una risata condivisa, certo, ma non è bastata a ribaltare il verdetto: i Niente in Ordine sono stati ancora una volta implacabili. Hanno chiuso L’Intesa Vincente con ben 11 parole su 2 indovinate.

Quanto hanno vinto a Reazione a catena le campionesse

E arriviamo all’Ultima Catena, il momento più teso della serata. In palio c’erano 142.000 euro, una cifra che fa tremare i polsi. Ma come spesso accade, il montepremi ha subito delle decurtazioni. I pugliesi sono giunti all’Ultima Parola con 4.438 euro, e dopo aver deciso di acquistare il Terzo Elemento, il bottino si è dimezzato a 2.219 euro. Rischio calcolato, ma vincente. Con la parola “REGISTRATO”, perfettamente incastrata tra “R” e “Motore”, i campioni hanno centrato anche questa vittoria.

Occhi puntati sulla prossima puntata. I Niente in Ordine sono pronti a sorprendere ancora perché si sa: non c’è due senza tre. Restate sintonizzati, perché questa sfida è solo all’inizio!