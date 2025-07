Reazione a catena, la Puglia trionfa ma prima elimina le Giovediamoci: quanto hanno vinto i Niente in Ordine

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È stata una battaglia tutta meridionale quella andata in scena su Rai 1 il 25 luglio: Campania contro Puglia, dialetti diversi, strategie agguerrite e adrenalina da vendere. Il teatro della sfida? Il quiz più coinvolgente dell’estate: Reazione a Catena. Da una parte le sarnesi Giovediamoci (che 24 ore prima hanno vinto il montepremi più basso dell’annata) dall’altra i preparatissimi Niente in Ordine, un trio pugliese capace di mettere in crisi anche i campioni più rodati di questa edizione. Il risultato? Un ribaltone inaspettato che ha fatto sussultare il pubblico fino all’ultima parola.

I Niente in Ordine eliminano le Giovediamoci

I Niente in Ordine sono un ridente trio composto da Mimmo, Carlo e Sonia. Si tratta di tre amici che vengono da Cerignola e Canosa di Puglia. Il loro nome di gruppo è tutto un programma: un’espressione tipica delle loro zone, che sembra ironizzare sull’apparente caos… dietro cui si nasconde una strategia infallibile.

Il trio pugliese ha dominato la puntata del 25 luglio 2025 di Reazione a Catena, rispondendo con maggior precisione e rapidità rispetto alle rivali, raccogliendo un bel montepremi pari a 121 mila euro. Le Giovediamoci, finora imbattute, non hanno potuto far altro che arrendersi a una superiorità evidente. All’Intesa Vincente, infatti, le new entry hanno raccolto 11 parole su 8, guadagnandosi il diritto di accedere all’Ultima Catena.

La parola finale e il montepremi conquistato dai nuovi campioni di Reazione a catena

Parola dopo parola, il bottino di partenza è stato ridimensionato, e alla fine, i campioni si sono ritrovati con 3.782 euro. Di fronte al bivio dell’Ultima Parola, hanno scelto la via della prudenza, acquistando il Terzo Elemento. Due indizi in apparenza lontani – “Totale” e “Insalata” – che però, uniti alla loro prontezza, hanno acceso la scintilla: la parola cercata era “Busta”.

E boom! I Niente in Ordine hanno portato a casa 1.891 euro in gettoni d’oro. Non una cifra da capogiro, ma un ottimo inizio per una squadra che ha dimostrato di avere grinta, affiatamento e voglia di vincere.