Vittoria al fotofinish per Vitulano Drugstore Manfredonia

VITULANO DRUGSTORE MANFREDONIA – ITALSERVICE PESARO: 4-3 (3-2)

V. D. MANFREDONIA: Caio, Ronaldo, Luis Garcia, Giannatasio, Canal, Manzella, Michele Murgo, Kullani, Djelveh, Andre Ferreira, Nenna, Fiotta. All. Moura

ITALSERVICE PESARO: Manservigi, Tonidandel, Gastaldo, Patias, Barichello, Ricordi, Galliani, Badahi, Petrucci, Achilli, Saponara, Ramon. All. Bargnesi

ARBITRI: Paverani di Roma 2, Cannistra di Catanzaro. CRONO: Ciccarelli di Napoli

RETI: 6’26’’ Giannatasio, 7’48’’ Ronaldo, 11’06’’ Ronaldo, 15’04’’ Barichello, 18’13’’ Tonidanel; 22’11’’ Barichello, 39’33’’ Andrè Ferreira

NOTE: espulso Murgo al 16’02’’ per proteste