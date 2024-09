Virtus Francavilla-Manfredonia, Ginestra: “Abbiamo molti giocatori forti”

Le parole del tecnico della Virtus Francavilla raccolte da Antenna Sud

“Il Manfredonia è una buona squadra, dall’organico importante. La prima di campionato è sempre complicata, a prescindere dall’avversario. Dobbiamo continuare il nostro percorso di crescita. Sappiamo di esserci preparati bene, siamo sereni. C’è bisogno di portare entusiasmo, abbiamo fatto tante cose buone in un mese e mezzo, gare di coppa comprese. Sappiamo che ci attende un campionato complicato, se siamo bravi a lavorare sui dettagli faremo bene. Fare la formazione per me non sarà semplice, abbiamo molti giocatori forti, ma poi a me piace attuare cambiamenti in base all’avversario di giornata. Sosa e Taurino? Si sono allenati regolarmente con la squadra, sono arruolabili e saranno della partita. Arrighini? Devo ringraziare la società e il direttore perché è stata costruita una squadra forte, ci sono tanti uomini in questa rosa. Arrighini lo abbiamo cercato, ci serviva un giocatore dotato delle sue caratteristiche, capace di attaccare la profondità. Ha bisogno di calarsi in questo girone, visto che è arrivato giovedì non sarà al 100%. Sarà per noi un elemento importante.

Mi aspetto una risposta importante già a partire da domani”.