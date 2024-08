“Violenta aggressione ai danni di un nostro concittadino”

L’amministrazione comunale esprime l’assoluta solidarietà e vicinanza al nostro concittadino Michel Savino per la barbara aggressione che ha subito, nella notte fra il 10 e l’11 agosto.

La violenza, qualunque sia la matrice, è un atto vile e fallimentare che mette a repentaglio la civile convivenza della nostra comunità. La probabile connotazione discriminatoria della violenza stessa rende il quadro dell’accaduto ancora più preoccupante. Ci stringiamo a Michel per ricordare a tutta la città il sintomo di uguaglianza che ci accomuna: nessuno può e deve essere lasciato solo.

«L’amministrazione comunale si è già attivata in merito alla situazione sicurezza ancor prima che la notizia diventasse di dominio pubblico, ma, per rispetto della vittima, si è deciso di procedere con cautela, seguendo con attenzione il corso delle indagini in atto. È un dovere improrogabile quello di impegnarsi a rendere le nostre strade sicure: in questo momento di profonda riflessione per la nostra città dobbiamo avere il coraggio di esporci, rifiutare a gran voce questo clima di violenza: dobbiamo, ora più che mai, prenderci cura dei rapporti umani che sono alla base della nostra comunità. San Giovanni Rotondo merita un’inversione di tendenza, una rinascita». Dichiara il sindaco di San Giovanni Rotondo, Filippo Barbano.