Viola come il mare 2 anticipazioni 6 giugno: Viola alle prese con suo padre

Il 6 giugno andrà in onda l’ultima puntata di Viola come il mare 2 dove accadranno numerosi colpi di scena che terranno alta l’attenzione del pubblico di casa. Francesca Chillemi e Can Yaman torneranno per l’ultima volta ad emozionare i fan grazie alle vicende ambientate in Sicilia. Le anticipazioni di Viola come il mare 2 riguardanti il finale della seconda stagione rivelano che Viola e suo padre saranno protagonisti di un difficile confronto dopo essersi ritrovati dopo tanti anni. Per lui infatti non sarà facile spiegare le ragioni per il suo allontanamento dalla famiglia. A sconvolgere ancor di più gli equilibri ci sarà un nuovo omicidio. Tutte le indagini punteranno il dito contro Turi.

Viola come il mare 2 anticipazioni: Tamara corteggiata da Raffaele

Le anticipazioni di Viola come il mare 2 rivelano che Francesco si getterà a capofitto nelle indagini per sostenere l’amico in quanto crede fermamente nella sua estraneità dei fatti. Anche la Vitale darà il suo contributo alle indagini per togliere Turi da questa scomoda situazione. Inoltre, ci sarà spazio anche per l’amore. Infatti, Tamara verrà corteggiata da Raffaele mentre non mancheranno i colpi di scena per quanto riguarda il rapporto tra la giornalista e l’ispettore. La Vitale confiderà a Francesco di aver trovato il padre e che quest’ultimo ha delle importanti questioni da farle riguardanti anche lo stesso ispettore. Non ci resta che attendere stasera per vedere il finale di stagione della fiction con Can Yaman.