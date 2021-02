Vigili del fuoco esclusi dalla vaccinazione, interrogazione in Giunta regionale

Nota del consigliere regionale di Forza Italia, Paride Mazzotta.



“Operano in situazioni di massima allerta ed emergenza, spesso pericolose, ma sono stati esclusi dal Piano Straordinario di vaccinazione: si tratta dei Vigili del Fuoco, che, incomprensibilmente, non vengono menzionati né nel Piano regionale né nella normativa nazionale per accedere alla prima fase della campagna anti-Covid.

Una circostanza che desta più di una perplessità, visto che i VdF intervengono spesso per soccorrere le persone in molteplici contesti, rimanendoci a stretto contatto anche per parecchio tempo.

Su questo, quindi, ho ritenuto di presentare una richiesta di audizione in Commissione ed un’interrogazione diretta alla Giunta regionale per comprendere le ragioni sottese a questa grave omissione e per sollecitare una modifica del Piano affinché questi ‘eroi’ che ogni giorno mettono a rischio la loro incolumità per tutti noi possano legittimamente vaccinarsi a stretto giro”./comunicato