[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Via Crucis Vivente domani a Manfredonia

Domenica 29 marzo, alle ore 20:00, il fossato del Castello di Manfredonia ospiterà uno degli appuntamenti più intensi e suggestivi della tradizione locale: la Via Crucis Vivente.

L’evento, sostenuto dal Comune e patrocinato dall’Arcidiocesi, è molto più di una rappresentazione: è un’esperienza collettiva che ripercorre le stazioni della Passione di Cristo, trasformando lo spazio scenico in un percorso emozionale profondo e coinvolgente.

Protagonisti saranno i figuranti volontari delle comunità parrocchiali, insieme ai ragazzi dell’ANFFAS, coordinati dalla Pro Loco, che con passione e spirito di condivisione daranno vita a una rappresentazione autentica.

«Questa Via Crucis rappresenta un momento di grande valore per la nostra comunità – dichiara il Sindaco Domenico la Marca – perché unisce fede, tradizione e partecipazione, rafforzando il senso di appartenenza e valorizzando il nostro patrimonio culturale».

Un’iniziativa che si inserisce nel ricco programma della Settimana Santa pugliese, rinnovando ogni anno identità e tradizione.

Manfredonia vi aspetta.

📍 Fossato del Castello di Manfredonia

🗓 Domenica 29 marzo

🕗 Ore 20:00