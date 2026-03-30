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Via Crucis a Manfredonia, Schiavone: “Serata intensa e suggestiva”

Ieri abbiamo vissuto una serata intensa, partecipata e profondamente suggestiva.

La Via Crucis Vivente, nel fossato del castello di Manfredonia ha visto una straordinaria presenza di cittadini e visitatori, che insieme, in un silenzio carico di rispetto e spiritualità, hanno seguito la drammatizzazione delle stazioni della Passione di Cristo.

Manfredonia si conferma sempre più attrattiva, anche sotto il profilo dei riti tradizionali della Settimana Santa pugliese, capace di unire fede, cultura e comunità.

Continueremo ad animare il territorio con eventi di altissima qualità, valorizzando le nostre radici e guardando con ambizione al futuro.