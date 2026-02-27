[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il weekend di Verissimo del 28 febbraio e 1 marzo 2026 si preannuncia ricco di storie, emozioni e volti molto attesi. Silvia Toffanin accoglierà nel suo salotto alcuni dei protagonisti più discussi del momento, tra sportivi reduci dai successi olimpici e coppie televisive pronte a raccontare un nuovo capitolo della loro vita.

La trasmissione di Canale 5 continua a essere uno degli appuntamenti più seguiti del fine settimana, grazie alla capacità di alternare leggerezza e racconto personale. Chi vedremo in studio? Quali momenti segneranno le due puntate? E come seguire tutto anche in streaming? Scopriamolo insieme.

Gli ospiti di sabato 28 febbraio: tra storie d’amore e trionfi olimpici

La puntata di sabato si aprirà con una coppia che il pubblico di Canale 5 conosce bene. Agnese De Pasquale e Roberto Priolo, freschi di scelta a Uomini e Donne, arriveranno a Verissimo per raccontare il loro nuovo inizio. Dopo il percorso nel dating show, la coppia è pronta a condividere emozioni e progetti, in un’intervista che promette di attirare l’attenzione dei fan del programma.

Accanto al racconto sentimentale, la puntata darà spazio anche allo sport. Lisa Vittozzi, una delle protagoniste assolute delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, porterà in studio la sua energia e la sua determinazione.

Nata a Pieve di Cadore, 31 anni, Vittozzi è la prima italiana a conquistare un oro olimpico nel biathlon. A Milano Cortina ha vinto l’argento nella staffetta mista e l’oro nell’inseguimento, confermando un percorso costruito con costanza e risultati di altissimo livello. Nel corso della sua carriera ha già collezionato dodici medaglie mondiali, diventando un punto di riferimento per l’intero movimento.

La sua presenza a Verissimo offrirà l’occasione per ripercorrere le tappe che l’hanno portata al successo, ma anche per raccontare il lato umano di un’atleta che ha saputo trasformare la pressione in motivazione.

Gli ospiti di domenica 1 marzo: il debutto di Francesca Lollobrigida

La puntata di domenica vedrà l’arrivo di un’altra grande protagonista dello sport italiano. Francesca Lollobrigida, reduce dal doppio oro olimpico nel pattinaggio di velocità, sarà ospite per la prima volta a Verissimo.

Nata a Frascati e cresciuta a Roma, Lollobrigida si è avvicinata al pattinaggio fin da giovanissima, entrando poi nelle Fiamme Azzurre e costruendo una carriera che l’ha portata ai vertici internazionali. A Milano Cortina ha scritto una pagina importante dello sport italiano, conquistando due ori che hanno confermato la sua capacità di competere ai massimi livelli.

La sua intervista offrirà uno sguardo sul percorso che l’ha portata a diventare una delle atlete più rappresentative del movimento azzurro, tra sacrifici, allenamenti e una determinazione che l’ha accompagnata fin dagli esordi.

Accanto alle due campionesse, il weekend di Verissimo proporrà altri ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo e della televisione, in un equilibrio che da sempre caratterizza il programma di Silvia Toffanin.

Come seguire Verissimo: diretta, repliche e streaming

Verissimo va in onda ogni sabato e domenica su Canale 5, con la conduzione di Silvia Toffanin. Chi non può seguire la diretta ha a disposizione Mediaset Infinity, dove le puntate sono disponibili sia in streaming sia in replica.

La piattaforma permette di recuperare interviste, momenti emozionanti e contenuti extra, offrendo la possibilità di rivedere tutto quando si preferisce. L’accesso è semplice da smartphone, tablet, smart TV o computer, così da non perdere nessuno degli ospiti del weekend.

Il programma continua a essere uno dei punti di riferimento del palinsesto Mediaset, grazie alla capacità di raccontare storie diverse con un tono empatico e diretto. Il weekend del 28 febbraio e 1 marzo conferma questa linea editoriale, unendo sport, televisione e vita quotidiana in un racconto che parla a un pubblico ampio e trasversale.